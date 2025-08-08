Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in Gazze\'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal etme planına onay vermesinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Karar Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

SALDIRI YALNIZCA GAZZE KENTİNİ KAPSAYACAK

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti. Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ: İNSANİ KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEK

İsrail Kabinesi'nden çıkan skandal karar dünyayı ayağa kaldırırken Türkiye'den de ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

"İŞGALCİ İSRAİL SAVAŞ PLANLARINI DERHAL DURDURMALI"

Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.