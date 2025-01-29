İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

Geniş Video İzle

Bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye giden 3 Türk vatandaşından acı haber geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 Türk'ün hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti.

29.01.2025 21:20  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşının İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.

3 TÜRK, İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA CAN VERMİŞ

Çalıştıkları firmadan alacakları olduğu için Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken sırra kadem basan 3 Türk'ten acı haber geldi. Yaklaşık 20 gündür gündür izlerine ulaşılamayan 3 Türk'ün hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE SAHTE İSİMLERLE GİTMİŞLER

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Aileleri, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların, 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdi. Söz konusu üç Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri belirtildi.

EN SON LÜBNAN'DAYKEN TEMAS SAĞLANMIŞ

Üç Türk vatandaşının tekrar çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ve kendileriyle son temasın, sınırın Lübnan tarafında Şeba Çiftlikleri (Dov Dağı) bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi. İsrail basınında, 3 Türk vatandaşından irtibat kesilen günün akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

KAÇAKÇILARLA ANLAŞARAK SINIRI GEÇMEK İSTEDİLER

Saldırı sonrası, saldırıya uğrayan kişilerin üç Türk vatandaşının olabileceği ihtimaline karşı, Türkiye'nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçiliklerinin yerel makamlarla temas ettiğini belirtildi. Yerel makamlardan aldığı bilgilere göre, 11 Ocak'ta yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. Grup, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istedi.

İNSAN KAÇAKÇILARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İnsan kaçakçılarının, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdiği kaydedildi. Üç Türk vatandaşının, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

20 kişi içinde yer alan üç Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail'in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığının anlaşıldığı vurgulanarak diğer kişilerin ifadelerinden, üç vatandaşın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda, kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirileceklerinin öğrenildiği aktarıldı. Bu bakımdan üç Türk vatandaşının bir nevi "deneme" amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiğinin görüldüğüne dikkati çekildi. Öldürülen vatandaşların ailelerinin yakınlarının, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Burak Başkan:
    reis 2 kınama yapar İsrail felç 115 32 Yanıtla
    ercan aksu:
    ne yapmasını önerirsin? 0 0
  • Bayram Izgoren:
    savas olan yerdealacak alinmaya gidilmezki hende kacak yollardan 114 4 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    bu bir savaş suçudur 94 18 Yanıtla
    Feyyaz Çimen:
    Adamların sınırından kaçak giriyorsun ne savaş suçu sınırlarını koruyorlar 0 0
    Kemsl:
    sus 0 0
  • kuzeyli baba:
    ortalık karışacak vaziyet alın... 26 57 Yanıtla
    Herbokolog Sami null:
    hiçbir şey olmaz başkan, özür bile dilemeyecekler bak göreceksin 0 0
  • Apple User:
    kafasız bu adamlar 79 3 Yanıtla
  • İbrahim Acet:
    Türkiye nin pek umrunda olacağını sanmıyorum 50 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:46:10. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.