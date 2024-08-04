Dışişleri Bakanlığı\'ndan Lübnan\'a seyahat uyarısı

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon iyice yükseldi. İran ve Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e karşı intikam yemini ederken, bölge savaşın eşiğine geldi.

BAKANLIKTAN TÜRK VATANDAŞLARINA "LÜBNAN'A SEYAHAT" UYARISI

Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Türkiye'den Lübnan'a gidecek ve ülkeden olan vatandaşlara uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a elzem olmadıkça gidilmemesi ve ülkeden bir an önce ayrılması tavsiye edildi.

"ELZEM OLMADIKÇA GİTMEYİN, ÜLKEDE OLANLAR BİR AN ÖNCE AYRILSIN"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli Vatandaşlarımız, bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur. Bu itibarla, vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları; Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır."

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.