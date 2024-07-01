Dışişleri\'nden Suriye\'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrolü altındaki bölgelerde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayınladı.

Önceki gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

"ÜZÜCÜ HADİSELERİN, SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE DE BİRTAKIM PROVOKASYONLARA MALZEME EDİLMESİ YANLIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki provokatif olaylara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır." ifadelerine yer verdi. Açıklamanın devamında ise, "Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir." denildi.

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.