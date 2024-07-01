Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

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Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken, Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir.'' ifadelerine yer verildi.

01.07.2024 23:02
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrolü altındaki bölgelerde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayınladı.

Önceki gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

"ÜZÜCÜ HADİSELERİN, SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE DE BİRTAKIM PROVOKASYONLARA MALZEME EDİLMESİ YANLIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki provokatif olaylara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır." ifadelerine yer verdi. Açıklamanın devamında ise, "Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir." denildi.

Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansıdı.

Dışişleri\'nden Suriye\'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yok null: Peki ya Türk halkının esenliği ne olacak? 239 15 Yanıtla
  • Aykut Kalkan: yaziklar olsun kendi milletini bukadar degersizlestirenlerin kanindan süphe duyarim 192 13 Yanıtla
  • Adem Arslan: durum öyle bir hal aldıki türkiye halkı hariç her halkı düşünür duruma geldiler biz başka ülkede yaşıyoruz sanırım 161 11 Yanıtla
  • Yalçın Döken: Türk Devletinin onuru gururu bukadar ucuzmu Tarih affetmeyecek 126 12 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Al Bayrağımızı ayaklar altına alıyorlar,bu mu sizin tepkiniz? Yazıklar olsun 102 6 Yanıtla
  • Uğur Demir: Vay be 70 6 Yanıtla
  • ercan Aktan: Ne bekliyordun 48 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi ne oluyor ? hani irmaginin akisina ölürüm diyenler ?? 31 1 Yanıtla
  • ümit Kaya: Kalleşten kardeş olmaz. 29 1 Yanıtla
  • halıl kızılboğa: 24 yillik akp dönemi sonami geliyor. Hepimiz güvendik inandık iyi bir şeyler olsun istedik hainle yol alınmazmis bunu anladık lütfen hukumette anlasın artık yeter vallahi yeter 19 1 Yanıtla

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