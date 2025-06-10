Dışişleri kaynaklarından Madleen\'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" isimli gemide bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor. Tel Aviv Büyükelçiliği, gemide yer alan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları için girişimde bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"YETKİLİLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞTÜLER"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama şöyle: "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir"