Dışişleri kaynaklarından Madleen'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri kaynaklarından Madleen'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama

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Dışişleri kaynaklarından Madleen\'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama
10.06.2025 09:10
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Dışişleri kaynaklarından Madleen\'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarına ilişkin, "Gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" isimli gemide bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor. Tel Aviv Büyükelçiliği, gemide yer alan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları için girişimde bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri kaynaklarından Madleen'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama

"YETKİLİLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞTÜLER"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama şöyle: "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Tel Aviv, 3-sayfa, Madleen, İsrail, Gündem, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri kaynaklarından Madleen'deki Türk vatandaşları hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Kadayıf:
    Türk vatandaşı olan arkadaş 176 bin takipçiye ulaştı hedef tamamdır diğerlerini kontrol etmedim ileriki günlerde böyle blr organizasyon daha yapsa 176 bin takipçi de ordan gelir blrde istagramda mavi tik aldımı tamam olur bedavadan ünlü olmak naptın deseler israil askerleri geldi eller yukarı yaptım sandeviçimi yedim suyumu içtim ohh 14 45 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Kimi insanlık için tekne sürer..Reiste ballı kazancı için ticari gemilerini .... öyle veya böyle,seviyoruz israil limanlarını... 4 12 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bunun sadece bir tezgah ve dümen amaçlı oldugunu, başlarına bunun geleceğini bilerek gidip ulkemizi sıkıntıya sokmaktan başka bir işe yaramayacağını bilmiyorlar mıydı? ortamdan yararlanmak ve sinekten yağ çıkarmak adlı çalışma 2 10 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yalan dolan israil türkiye yi takmaz bile 5 5 Yanıtla
  • Gy224466:
    Sadece Eeeeeeeeeeeeeeee. Anlayana. 3 0 Yanıtla
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