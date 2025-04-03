Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki - Son Dakika
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Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki

Dışişleri\'nden Türkiye\'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Türkiye'ye yönelik provokatif beyanlarına ilişkin, "İsrailli Bakanların, Türkiye'yi hedef alarak, Gazze'de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekün savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria'yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan'a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

03.04.2025 22:13
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Türkiye'ye yönelik provokatif beyanlarına ve İsrail'in dün gece Suriye'de birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İSRAİLLİ BAKANLARIN ÜLKEMİZE YÖNELİK PROVOKATİF BEYANLARI SALDIRGAN VE YAYILMACI POLİTİKALARINI YANSITMAKTADIR"

"İsrailli Bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır.

Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki

"SURİYE VE LÜBNAN'DAKİ GELİŞMELERİN NEDEN İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİĞİ SORGULANMALIDIR"

Bölgemizin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin neden İsrail'i rahatsız ettiği sorgulanmalıdır. Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail'in dün gece (2 Nisan) birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail'in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır.

"İSRAİLLİ BAKANLARIN, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALARAK YAYILMACI EMELLERİNİ GİZLEMELERİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İsrailli Bakanların, Türkiye'yi hedef alarak, Gazze'de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekûn savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria'yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan'a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir.

Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki

"İSRAİL, BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT HALİNE GELMİŞTİR"

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir.

"İSRAİL YAYILMACI POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMELİ, İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMELİ"

Dolayısıyla, tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır. Uluslararası toplumun İsrail'in giderek artan fütursuz saldırganlığına engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesi önem taşımaktadır."

Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar

İSRAİLLİ BAKANLARIN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamada, "Diktatör" ifadesini kullanmıştı. Sa'ar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçek yüzünü herkes gördü. Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle" demişti.

Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

Son olarak 'Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı' iddialarına ilişkin konuşan Savunma Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'yi, "İsrail'e düşman güç" olarak nitelediği açıklamasında, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki - Son Dakika

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