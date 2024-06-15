Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı - Son Dakika
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Dünya

Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı

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Seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden Türk hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan'a şikayet ettiği iddia edildi. Şikayet sonrası gözaltına alınan vatandaşlardan birisinin yardım çağrısında bulunduğu video ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen vatandaş ''Halimizi görüyorsunuz. Bizi çöp gibi aldılar Sayın Cumhurbaşkanım'' dedi.

15.06.2024 21:56
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Seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden Türk hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan yönetimine şikayet edildiği iddia edildi.

OTELLERDE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Diyanet'in şikayeti sonrası harekete geçen Suudi yönetiminin Türk vatandaşlarını otellerde bularak 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı edilmek üzere gözaltına aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili bir hacı adayı ise video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

"BUNLARIN HAC VİZESİ YOK" İHBARI

Sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşın videosunu paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet'in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ: BİZİ ÇÖP GİBİ ALDILAR

Gözaltında tutulan Türk vatandaşları arasından bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otellerinin basıldığını belirterek şöyle seslendi: "Halimizi görüyorsunuz. Bize madem niye hac vizesi verildi? Bizi polisler aldığı gibi getirdi. Bizi çöp gibi aldılar Sayın Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyoruz. Acil yardım bekliyoruz."

Diyanet\'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan\'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Hac, Dini, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Güven: uyanıklığın sonu, sonucunu bile bile kural dışı iş yapın sonra yardım isteyin. yok öle yağma sonuçlarına katlanırsınız artık. 17 9 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Hacca giderken bile kuralına göre davranmıyoruz 18 3 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Doğru. Millet kurada çıkayım diye yıllarca beklesin bunlar işçi, seyahat, ticari vizeyle hac fârizasını yerine getirsin. Hak mı?! İyi olmuş gerçekten bu sebeple alındılarsa. 16 4 Yanıtla
  • Mustafa Erbaşı: ALLAHIN EMRİ HAC VAZİFESİ NI EDE ETMENIN SARTLARINDAN BİRİ DİYANETİN PROGRAMINA DAHIL OLMAKMI KENDİ İMKANLARIYLA GIDENLER DİYANETİN GÖTÜRDÜĞÜ HACILARIN HİZMETİNE ENGELMI OLUYORLAR 12 1 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu: geçmiş olsun yapacak birşey yok ama ilahi adalet denen birşey de var ama öyle ama böyle yıllarca kura çıkmasını bekleyen annelerimiz babalarımız büyüklerimiz var param var deyip sahtekar hac umre işi yapan sözüm ona şirketler var insanların paralarını alıp sonra geldiğimiz durum bu yapmayın bekleyin biraz sabır resmi hukuki bir şekilde diyanetle gitmeniz en selim olandır 6 4 Yanıtla
  • Emk: Yorumsuz 1 5 Yanıtla
  • Trgtyldz: ne fark ediyor ki sonuçta Arabistan a bir şekilde gitmişler. 4 1 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Kendi imkanlarıyla gidenin haccı kabul olmuyor mu 4 1 Yanıtla
  • Faruk serkan Oğuz: bize de bir yardım et sayın Cumhurbaşkanım. bir maliye bakanı var vatandaşın donuna bile talip.... 1 0 Yanıtla
  • Tc ady: Ne saçma birşey şu hacca gitmek anca arapları zengin et. Peygamber bugün yaşasaydı vallahi bu haccı yasakladı israf derdi 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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