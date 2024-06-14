Diyanet, Türk hacıları Suudi polisine ihbar etti! Kapıları kırarak gözaltına alındılar

Dünya

6 bin 530 ile 7 bin 580 dolar arasında hac hizmeti veren ve buradan gelir elde eden Diyanet, kendi organizasyonu dışında hacca giden Türkleri Suudi Arabistan makamlarına ihbar etti. Türkler otel odalarının kapıları kırılarak gözaltına alındı.

KOTAYA GİREMEYEN HACI ADAYLARI FARKLI VİZEYLE GİDİYOR

Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman, hac ibadetini gerçekleştirmek için kutsal toprakların yolunu tutuyor. Suudi Arabistan makamları, Müslüman ülkelerin her birine binde bir oranında hac kotası veriyor ve bu rakam Türkiye için 85 bin civarına tekabül ediyor. Bu kotaya dahil olamayan bazı kişiler ise farklı vize türleriyle hac ibadetini gerçekleştirmek istiyor.

DİYANET'TEN HABERSİZ HACCA GİDENE 86 BİN LİRA CEZA

Diyanet'in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı. Suudilerin, Diyanet'in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği öğrenildi. Türk hacı adayları bu yöntemle yaklaşık 2 bin 500 dolar harcamayla hac ibadetini yerine getirebiliyordu.

"ORGANİZASYONUMUZU BALTALIYORLAR DİYE ŞİKAYET ETTİK"

Türk vatandaşlarına Suud polisi tarafından yapılan bu skandal gözaltı ise Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın itirafıyla ortaya çıktı. Demirhan, bir grupla yaptığı sohbette, kendi kotaları dışında hacca giden Türkleri şikayet ettiğini, ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık Hac vardı ya, Ramazan'da gidiyor, Kurban'da dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat'a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk, 'Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor' dedik" sözleriyle skandal olayı kendi ağızıyla açıkladı.

"YASA DIŞI HAC YAPANLARA KARŞI TEDBİR ALACAĞIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, geçtiğimiz günlerde "Kural dışı hac" açıklaması yapmış ve "Türkiye olarak, Suudi makamlarıyla işbirliği içinde olacak ve yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü tedbiri alacağız. Bu sebeple istenmeyen manzaraların olmaması, kendimizin ve devletimizin itibarını zedelememek için yanlış yollara tevessül edilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Türk hacılara uygulanan skandal gözaltı "Türk devlet itibarı"nın Diyanet eliyle Arap yetkililer tarafından nasıl ayaklar altına alındığını gözler önüne sermeye yetti de arttı.