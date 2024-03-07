Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, Karadağ Yüksek Mahkemesi Kararıyla Ülkesine İade Ediliyor - Son Dakika
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Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, Karadağ Yüksek Mahkemesi Kararıyla Ülkesine İade Ediliyor

Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, Karadağ Yüksek Mahkemesi Kararıyla Ülkesine İade Ediliyor

Karadağ Yüksek Mahkemesi, Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesine hükmetti. Bu karar, daha önceki bir mahkeme tarafından alınan ve Kwon'un ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı değiştirmiş oldu. Kwon'un ABD'ye iade edilme sürecine karşı çıkması ve savunma avukatlarının yasal süreçteki eksiklikleri gerekçe göstermesiyle birlikte, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı Interpol aracılığıyla Kwon'un ülkeye iadesi için harekete geçti.

07.03.2024 19:37
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Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un iade edileceği ülke uzun bir süredir belirsizliğini koruyordu. Karadağ Yüksek Mahkemesi konu hakkında aldığı son kararını açıkladı.

Do Kwon, Ülkesine İade Ediliyor

Karadağ Yüksek Mahkemesi, kısa bir süre önce Kwon'un Güney Kore'ye iadesine hükmetti. Bu karar, daha önceki bir mahkeme tarafından alınan ve Kwon'un ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı değiştirmiş oldu.

Blockchain ve kripto para dünyasını sarsan bu olayın ardında, TerraUSD'nin 2022 Mayıs'ında yaşadığı çöküş yatıyor. Bu çöküş, piyasa değerinde yaklaşık 45 milyar dolarlık bir kayba yol açtı ve Kwon'a yönelik ciddi dolandırıcılık suçlamalarını beraberinde getirdi. Kwon, ABD'ye iade edilme sürecine karşı çıkmış, savunma avukatları yasal süreçteki eksiklikleri gerekçe göstermişti.

Son olarak Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nın erken saatlerde bir hamle yaparak, uluslararası kolluk kuvveti Interpol aracılığıyla Kwon'un ülkeye iadesi için harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

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Son Dakika Dünya Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, Karadağ Yüksek Mahkemesi Kararıyla Ülkesine İade Ediliyor - Son Dakika

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