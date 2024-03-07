Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un iade edileceği ülke uzun bir süredir belirsizliğini koruyordu. Karadağ Yüksek Mahkemesi konu hakkında aldığı son kararını açıkladı.
Karadağ Yüksek Mahkemesi, kısa bir süre önce Kwon'un Güney Kore'ye iadesine hükmetti. Bu karar, daha önceki bir mahkeme tarafından alınan ve Kwon'un ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı değiştirmiş oldu.
Blockchain ve kripto para dünyasını sarsan bu olayın ardında, TerraUSD'nin 2022 Mayıs'ında yaşadığı çöküş yatıyor. Bu çöküş, piyasa değerinde yaklaşık 45 milyar dolarlık bir kayba yol açtı ve Kwon'a yönelik ciddi dolandırıcılık suçlamalarını beraberinde getirdi. Kwon, ABD'ye iade edilme sürecine karşı çıkmış, savunma avukatları yasal süreçteki eksiklikleri gerekçe göstermişti.
Son olarak Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı'nın erken saatlerde bir hamle yaparak, uluslararası kolluk kuvveti Interpol aracılığıyla Kwon'un ülkeye iadesi için harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.
Son Dakika › Dünya › Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, Karadağ Yüksek Mahkemesi Kararıyla Ülkesine İade Ediliyor - Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından İsveç'ün NATO'ya katılım belgelerini teslim ettiğini ve ittifakın 32. üyesi olduğunu açıkladı. Stoltenberg, İsveç'in NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kıldığını belirtti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in NATO üyesi olduğunu ve birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceklerini ifade etti.
İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak İttifak'a resmen katıldı. Stockholm yönetimi, katılım belgelerini ABD'ye teslim etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson ile yaptığı görüşme sonrası "İsveç'e, Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı." dedi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı. Mısır, uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim politikasını reddetmeye ve bu politikanın meşru olmadığını teyit etmeye çağırdı. Ayrıca Mısır, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ihlallerini durdurma ve Filistin devletinin tanınmasını destekleme sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da iç savaşın devam ettiği ve çatışmanın Sudan halkı üzerindeki etkisinin yıkıcı olduğu uyarısında bulundu. Guterres, silahların susması ve barışın sağlanması çağrısında bulunarak, tüm taraflara ramazan ayını çatışmayı sonlandırmak için bir fırsat olarak görmeleri çağrısında bulundu. Sudan'da 25 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, 14 bin kişinin öldüğünü ve milyonlarca kişinin yerinden edildiğini belirten Guterres, çatışmanın sivil altyapıyı yok ettiğini ve açlığın önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?