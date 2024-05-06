Dünya

AV. BEDİA TEYMUR - ÖZEL YAZISI

Güney Kore'nin Doğal Güzelliği ve Büyüyen Şehri: Suncheon

Suncheon, Güney Kore'nin Jeollanam-do bölgesinde, 2022 itibarıyla 280,719 nüfusu ile en büyük şehridir. Eyaletin güneydoğusunda yer alan Suncheon, tarımsal ve sanayi açısından sahip olduğu manzaralı doğasıyla bilinir ve Suncheon Körfezi gibi turistik yerlere ev sahipliği yapar.

Liman kenti Yeosu, Suncheon'un yaklaşık kırk dakika güneyinde, Gwangyang ise şehrin doğusunda yirmi dakika mesafededir.

Suncheonman Sulak Alanı: Doğanın Sessiz Güzelliği

Suncheonman Sulak Alanı, dünyanın en iyi beş sahil sulak alanından biri olarak kabul edilen, çamur alanları ve kamış yataklarıyla ünlüdür. Bu 3 km uzunluğundaki nehir boyunca uzanan doğal rezerv, zengin kuş türleri ve benzersiz ekosistemleriyle biliniyor. Başlıklı turnalar gibi göçmen kuşların kışlama ve üreme alanı olan kamış kolonileri, gelgit düzlükleri ve çeşitli deniz canlılarının yaşam alanıdır.

Ziyaretçiler, gözlemevinde Suncheonman Körfezi'nin S şeklindeki su yolu üzerinde muhteşem günbatımının keyfini çıkarırken, kamış yataklarının üzerinde uçuşan kuş sürüleri eşliğinde doğanın sessiz güzelliğini deneyimleme şansı buluyor. Suncheonman Sulak Alanı, doğa severler ve kuş gözlemcileri için eşsiz bir ekolojik turistik yer olarak öne çıkıyor.

Suncheonman Koyu Ulusal Milli Park'ı: Doğanın Büyüsüyle Buluşma Noktası

Suncheonman Koyu Ulusal Milli Park'ı, Kore'nin ilk, dünyanın en ünlü beş sahil sulak alanından biridir. Suncheon'un Dosa-dong bölgesinde yer alan bu bahçe, 1.12 milyon metrekarelik alanda 505 türden 790 bin ağaç ve 113 türden 3.15 milyon çiçekle donatılmış.

Bahçe, laleler ve kral süsenleriyle adeta bir tablo gibi manzaralar sunar. Mayıs ortasında, 30 bin metrekarelik bir alanda, altın dalgalar oluşturan kanola çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Bahçedeki ana yollar, doğal gölge oluşturmak için yaklaşık 50 bin hünnap, karaağaç ve diğer ağaçlar dikilmiş. Bahçeden sonra, ziyaretçiler Kişisel Hızlı Transit (PRT) ile Suncheon Kültür Merkezi'ne ulaşabilir ve oradan Kamış Trolleybüsü ile Mujingyo Köprüsü'ne kadar gidebilirler.

Suncheonman Koyu Ulusal Bahçesi ayrıca 2023 Uluslararası Bahçe Expo'suna ev sahipliği yapmış. Ulusal Milli Park ile Sulak Alan Rezervi arasında bağlantı kuran SkyCube adında şoförsüz, elektrikli ve raylı minik küp vagonlarla milli parkı gezebilirsiniz.

Tipik Bir Halk Kasabası: Naganeupseong

Jeollanam-do'da yer alan Naganeupseong Surlu Kasabası, 59,504 ? büyüklüğünde bir kale kasabasıdır. Kale duvarları, 4 metre yüksekliğe, 3 ila 4 metre genişliğe ve toplam 1,410 metre uzunluğa ulaşacak şekilde kare taşlar kullanılarak inşa edilmiş bir kasabadır.

Naganeupseong Kasabası, çevresi dağlarla kaplı bu şirin kasaba Çin istilasından korunmak için kale surları ile çevrilmiş üç mahalleden oluşur. Evler, hasır çatıları, kil odaları ve Kore tarzı verandaları ile tarihi bir film platosunu andırıyor. Bu Küçük orijinal kasabada aristokratlar değil, çoğunlukla sivil halk insanlar yaşamış ve halen yaşıyor.

Burada yaşam devam etmesine rağmen, bizim köylerde gördüğümüz hiçbir hayvan sesi ve kokusu yoktu.

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

Kore Turizm Organizasyon: https://www.instagram.com/ktoturkiye/