Doğu Kudüs\'te İsrail sınır polisi tarafından vurulan 12 yaşındaki Filistinli çocuk öldü

Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampında İsrail sınır polisi tarafından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Filistinli çocuğa ait haber, hastane yetkilileri ve bir İsrail polis sözcüsü tarafından doğrulandı.
CNN tarafından elde edilen bir videoya göre, Rami El Halhuli adlı çocuk, başının üzerinde yanmakta olan bir havai fişeği tutarken, tek bir silah sesi duyuluyor. Çocuk, havai fişeğin gökyüzüne doğru fırlatılmasıyla birlikte yere düşüyor.
İsrail polis sözcüsü, polis güçlerinin mülteci kampında "şiddetli bir olaya" yanıt verdiğini ve bir sınır polisinin "güçleri tehlikeye atan ve havai fişeklerle ateş açan bir şüpheliye ateş ettiğini" söyledi.
Bu olay, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın üçüncü gecesinde meydana geldi ve geçmiş yıllarda İsrail-Filistin çatışmasında bir çatışma noktası olmuştu.
Polis sözcüsü, Salı gecesi Şuafat'ta bireylerin Molotof kokteylleri fırlattığını ve güvenlik güçlerine doğrudan havai fişeklerle ateş açtığını belirtti. El Halhuli'nin havai fişek tuttuğu videoya güvenlik güçleri görünmese de, çocuğun Batı Şeria bölünme duvarının önünde durduğu görülüyor.
Çocuğun vurulmasından sonra sahneden yukarıdan çekilen ikinci bir videoya göre, çocuk yere yatıyor ve etrafında birkaç kişi toplanıyor, bir kadın çığlık atıyor ve onun adını sesleniyor.
İsrail polisi, Salı günü mülteci kampında meydana geldiğini söylediği iddia edilen olaylarla ilgili daha fazla kanıt istendiğinde, CNN'e Şuafat kampındaki göstericilerin dağıtılması sırasında İsrail kuvvetleri arasında kayıp olmadığını söyledi.
Şuafat mülteci kampına, göstericilere dağıtılan İsrail kuvvetleri arasında kayıp olmadığını belirten bir polis sözcüsü, "Bölgede düzenin şiddetli bozulmasını önlemek için güçlendirilmiş ve sivil giyimli sınır muhafız birlikleri görevlendirildi" dedi.
Hadassah Mount Scopus hastanesinin travma ünitesine kritik durumda getirilen El Halhuli'nin kısa süre sonra öldüğü, hastane yetkilileri tarafından CNN'e bildirildi.
İsrail'in aşırı sağdaki Milli Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Telegram'da paylaştığı bir mesajda, çocuğu vuran askeri tebrik etti. Ben-Gvir, "Bu, teröristlere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğinin tam olarak bir göstergesi - kararlılık ve hassasiyetle" dedi.
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