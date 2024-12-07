Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde - Son Dakika
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Dünya

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Fidan'ın masanın başında oturması dikkatlerden kaçmadı.

07.12.2024 16:30
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

HAKAN FİDAN, DOHA'DA SURİYE ZİRVESİNDE

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif gruplar başkent Şam'a kadar dayanırken, Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler bizim elimizde

HAKAN FİDAN MASANIN BAŞINA OTURDU

Toplantıdan gelen kare çok konuşuldu. Hakan Fidan'ın masanın başında oturduğu, Erakçi ve Lavrov'un ise karşılıklı oturduğu görüldü. Söz konusu kare, "Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Doha\'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye\'nin elinde

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Rusya, Katar, Doha, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Çuvaldız:
    geleceğin başkanı..! 101 20 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Ya sen yeter ki Türk'ün gücünü görün içimizdeki hainler 104 17 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    ulan embesiller masa yuvarlak. masanin başı mi var. nereden cekersen fotoyu masanin başı görünür 53 38 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Geleceğin e-devlet başkanı sayın Hakan FİDAN başkanlık sana çok yakışacak adamın kıralı saygılar 68 22 Yanıtla
  • Serdar Ekrem Anaş:
    Yuvarlak bir masanın başı nasıl oluyor birader? 45 32 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hakan Fidan candır can 56 8 Yanıtla
  • Muzaffer İlhan:
    arkadas masanın başındayız diye manşet atıyorsunuz ama masa yuvarlak masa. algı yapıp insanları gazlayip durmayin 20 17 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Esad'ın hiçbir şekilde varlığını kabul etmemeli Türkiye. 30 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Hakan Fidan adamın dibidir nokta buda icimizdeki İzlandalılara kapak olsun 22 5 Yanıtla
  • Şahin kaya:
    Tamam elimiz güçlü olabilir ama Yuvarlak masanın başı sonu mu var 10 10 Yanıtla
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