Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting esnasında düzenlenen silahlı suikast girişimi kameralara yansıdı.
Seçimlerde aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi esnasında silahlı suikast girişimi düzenlendi. Saldırıda Trump sağ kulağından yaralanırken, korumaları etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Trump, korumalarının eşliğinde kürsünden uzaklaştırılarak arabasına bindirildi.
Saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, Trump'ın silah sesiyle birlikte kulağını tutup eğildiği görüldü. Gizli servis ajanları ve polislerden oluşan korumaların hemen Trump'a koşarak güvenliğe aldığı anlar anbean kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Donald Trump'a saldırı anı kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)