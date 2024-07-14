Donald Trump\'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Dünya

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında suikast girişiminde bulunuldu. Saldırıda sağ kulağından yaralanan Trump iyi olduğu işaretini yaparken, suikast girişimini gerçekleştiren saldırgan keskin nişancılar tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildi. Dünyayı ayağa kaldıran olayda saldırgan dahil 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

BIDEN'IN GÖÇMEN POLİTİKASINI ELEŞTİRİYORDU

Miting alanında sahneye çıkan Trump, saldırının hemen öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikası ile ilgili konuşuyordu. Biden döneminde belgesiz göçmenlerin sınır geçişlerindeki artıştan söz eden Trump, "Eğer gerçekten üzücü bir şey görmek istiyorsanız, neler olduğuna bir bakın" ifadelerini kullandı.

"BIRAKIN AYAKKABILARIMI ALAYIM"

Trump'ın konuşmasına devam ettiği sırada, TSİ ile gece 01.15 sularında en az beş el silah sesi duyuldu. Silah seslerinin ardından Trump yere eğilirken, sahneye atlayan Gizli Servis ajanları etrafını sardı. Güvenlik görevlileri Trump'ı ayağa kaldırırken, başkan adayının "Bırakın ayakkabılarımı alayım" dediği belirtildi.

YUMRUĞUNU HAVAYA KALDIRIP "DÖVÜŞÜN" DİYE BAĞIRDI

Birkaç dakika sonra Trump ayağa kaldırıldı ve hızlı bir şekilde sahneden konvoyuna götürüldü. Ayağa kalktığında Trump'ın yüzünün kan içinde kaldığı görüldü. Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırdı ve kalabalığa "Dövüşün!" diye bağırdı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Gizli Servisi'ne göre, miting alanının dışındaki yüksek bir konumdan sahneye doğru birden fazla el ateş edildi. Güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirirken, saldırı sırasında 1 seyirci daha hayatını kaybetti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLADIM

Silahlı saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan eski ABD Başkanı Donald Trump "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" dedi.

"ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR EYLEMİN GERÇEKLEŞMESİ İNANILMAZ"

Hızlı karşılıkları için Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür eden Trump, "En önemlisi, mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor" diye ekledi. Trump "Tanrı Amerika'yı kutsasın" ifadelerini kullandı.

BIDEN TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden da suikast girişimi sonrası Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapmazken bu görüşmeden dakikalar sonra Biden saldırıya yönelik tek cümlelik bir mesaj yayımladı. Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" ifadesini kullandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

20 YAŞINDAKİ SALDIRGANIN SİYASİ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi. Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Başkanlık seçimlerine dört aydan kısa bir süre kala meydana gelen suikast girişimi dünyada da bir numaralı gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski ABD Başkanı Trump'a yönelik saldırıya "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Dün gece Pensilvanya'da gördüğümüz şey ürkütücü ve yanlıştı. Eski Başkan Trump'ın güvende olması ve suikast girişiminden sağ kurtulması rahatlatıcı. Kalplerimiz öldürülen ve ağır yaralanan masum seyircilerle birlikte. Siyasi şiddeti reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İRLANDA

İrlanda lideri Simon Harris ise suikastı şu sözlerle kınadı; "Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişimi beni dehşete düşürdü. Kendisine acil ve tam bir iyileşme diliyorum. Politik şiddetin toplumumuzda yeri yoktur! Düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte!"

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Pazar günü yaptığı açıklamada mitingdeki "şok edici sahneler karşısında dehşete düştüğünü" söyledi ve Trump'a en iyi dileklerini sundu. İngiliz lider, "Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte" dedi.

KANADA

Başbakan Justin Trudeau yaşanan silahlı saldırıdan "tiksindiğini" söyledi. Trudeau mesajında, "Siyasi şiddet asla kabul edilemez. Düşüncelerim eski Başkan Trump, etkinlikte bulunanlar ve tüm Amerikalılarla birlikte" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell saldırı haberi karşısında şoke olduğunu söyledi. Borell mesajında, "Bir kez daha siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez bir şiddet eylemlerine tanık oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN

Başbakan Narendra Modi "Arkadaşıma yapılan saldırıdan derin endişe duyuyorum" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti; "Olayı şiddetle kınıyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız Trump'ın ailesi, yaralılar ve Amerikan halkıyla birlikte."

JAPONYA

Başbakan Fumio Kishida, konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi; "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı sağlam durmalıyız. Başkan Trump'ın bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum..."

MACARİSTAN

Başbakan Viktor Orban düşüncelerinin ve dualarının "bu karanlık saatlerde Trump ile birlikte olduğunu" söyledi.

İTALYA

Başbakan Giorgia Meloni, Pennsylvania'dan gelen haberleri "endişeyle takip ettiğini" söyledi ve Trump'a acil şifalar diledi. Meloni ayrıca, "Diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete üstün gelmesini" umduğunu ifade etti.

AVUSTRALYA

Başbakan Anthony Albanese silahlı saldırıyı "endişe verici" olarak nitelendirerek Trump'ın güvende olmasından duyduğu memnuniyeti "Demokratik süreçlerde şiddete yer yoktur" sözleriyle dile getirdi.

ARJANTİN

Sıradışı açıklamalarıyla tanınan Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, olaydan "uluslararası solu" sorumlu tuttu.

BREZİLYA

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, silahlı saldırının "demokrasi ve siyasi diyaloğun tüm savunucuları tarafından şiddetle kınanması gerektiğini" söyledi.

ŞİLİ

Başkan Gabriel Boric silahlı saldırıyı "kesin bir dille kınadığını" ifade etti.

TAYVAN

Başkan William Lai Ching-te düşüncelerinin ve dualarının Trump'la birlikte olduğunu söyledi ve eski başkana acil şifalar diledi.

YENİ ZELANDA

Başbakan Christopher Luxon, Trump'a yönelik saldırı karşısında şoke olduğunu söyledi ve söyle devam etti: "Hiçbir ülke böyle bir siyasi şiddetle karşılaşmamalı..."

FİLİPİNLER

Başkan Ferdinand Marcos Jr, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından Trump'ın güvende olduğunu duymaktan büyük bir rahatlama duyduğunu söyledi.

İSRAİL

Başbakan Benjamin Netanyahu, kendisi ve eşi Sara'nın "Başkan Trump'a yönelik açık saldırı karşısında şok olduklarını" söyledi. Netanyahu, X'te yayınladığı mesajında "Güvenliği ve hızlı iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama yaptı. Eski ABD Başkanı Trump'a, Pensilvanya'daki seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirten Sözcü, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Trump için üzüntüsünü ifade ettiğini belirtti.