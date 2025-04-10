Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız

Donald Trump: Gazze\'deki rehineleri almaya çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ''İsrail ve Hamas tarafıyla görüşüyoruz. Gazze'deki rehineleri almaya yakınız'' dedi.

10.04.2025 21:20
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa resmen başladığı 20 Ocak'ta itibaren dikkat çeken adımlara imza attı. Trump, özellikle son günlerde aldığı gümrük vergisi kararlarıyla gündemde.

DİKKAT ÇEKEN 'ESİR' AÇIKLAMASI

Trump, ikinci başkanlık döneminde İsrail ve Hamas arasında başlayan ancak anlaşmazlık sonucunda ara verilen esir takası anlaşmasıyla da yakından ilgilendi.

Son olarak ise Trump, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İsrail ve Hamas tarafıyla görüşüyoruz. Gazze'deki rehineleri almaya yakınız." dedi.

"ÇİN İLE ANLAŞMAK İSTİYORUZ"

ABD Başkanı Trump, basına açık bir kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca tırmanan ticaret savaşını sona erdirmek için Çin ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • k K:
    sen cinle anlasmak için yalvaracaksin. cinle hic bir ulke dans edemez patron. 5 0 Yanıtla
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