ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa resmen başladığı 20 Ocak'ta itibaren dikkat çeken adımlara imza attı. Trump, özellikle son günlerde aldığı gümrük vergisi kararlarıyla gündemde.
Trump, ikinci başkanlık döneminde İsrail ve Hamas arasında başlayan ancak anlaşmazlık sonucunda ara verilen esir takası anlaşmasıyla da yakından ilgilendi.
Son olarak ise Trump, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İsrail ve Hamas tarafıyla görüşüyoruz. Gazze'deki rehineleri almaya yakınız." dedi.
ABD Başkanı Trump, basına açık bir kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca tırmanan ticaret savaşını sona erdirmek için Çin ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)