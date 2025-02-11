Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız' - Son Dakika
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Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni kontrol edeceğini yineleyerek, "Hiçbir şey satın almayacağız. Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız" dedi.

11.02.2025 21:07  Güncelleme: 21:29
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ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey satın almayacağız. Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız" dedi.

Donald Trump, Gazze'ye yönelik planına ilişkin yeni bir açıklamaya imza attı. " Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" diyen Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullandı.

PES DEDİRTEN İFADELER

Trump açıklamasının devamında ise tepki çekecek ifadeler kullandı. "Hiçbir şey satın almayacağız" diyen Trump, "Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız. Eninde sonunda Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir" sözlerini sarf etti.

Trump, ABD'nin Gazze'yi ne şekilde elinde tutacağına yönelik soruya ise "ABD'nin yetkisi altında olacak." diye yanıt verdi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Donald Trump, geçtiğimiz hafta Filistinlileri Mısır ve Ürdün gibi başka yerlere yerleştirdikten sonra harap olmuş Gazze'yi, "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak yeniden inşa etmeyi öngörerek, Gazze'yi "ABD'nin devralması" fikrini ortaya atmıştı. Trump'ın bu açıklamaları, dünya çapında tepkilere yol açmış ve çok sayıda ülke İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin Devletini de içeren iki devletli bir çözümde ısrar ederek, öneriyi kesin dille reddetmişti.

Donald Trump Gazze planında ısrarcı: \'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız\'

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Çelikk:
    KraL Parçası Herşeyi Yapar.. Güçlü 27 156 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    3. Dünya Savaşı Başlıyor. 95 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşılan Herkese Girmiş Yaptığım Yorum 25 82 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu yavsaklara birileri dur diyemiyecek mi. 79 7 Yanıtla
  • Osman A:
    Yav ne barışından bahsediyo bu Turp.İnsanları topraklarından atınca kiminle barış olacak,İsrail'le mi ? Zaten baba evlat gibisiniz.İkinizde işgalcisiniz. 79 3 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    Allah cc en iyisini bilir la galibe İLLALLAH 76 5 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Sanki tapulu malı siyonistler dünyanın bütün düzenini bozdu 71 9 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    dogal gaz reezervi icin ve liman.icin 60 3 Yanıtla
  • Tatar9515:
    tayyip ve sisi arkanızda problem olmaz bizi kandırır o hiç problem yok 41 13 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    elimizde derken ? kendini israil soykirimcisimi ilan edecek ? 19 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız' - Son Dakika
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