ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle sık sık yapılan "Yarıştan çekil" baskılarına dayanamadı. Biden, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Biden yaptığı açıklamada Demokratların adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söylerken, rakibi eski Başkan Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi. Trump, Biden'ın ABD tarihinin en kötü başkanı olduğunu savundu.
Trump şunları söyledi: "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak."
Son Dakika › Dünya › Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak - Son Dakika
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