Donald Trump: Harris\'i yenmek Biden\'ı yenmekten daha kolay olacak

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ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

BIDEN YARIŞTAN ÇEKİLDİ, HARRİS'İ DESTEKLEYECEK

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle sık sık yapılan "Yarıştan çekil" baskılarına dayanamadı. Biden, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

TRUMP'TAN HARRİS'İ KIZDIRACAK SÖZLER

Biden yaptığı açıklamada Demokratların adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söylerken, rakibi eski Başkan Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi. Trump, Biden'ın ABD tarihinin en kötü başkanı olduğunu savundu.

"HARRİS'İ YENMEK DAHA KOLAY OLACAK"

Trump şunları söyledi: "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak."