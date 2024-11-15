Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle

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ABD'de yeni başkan Donald Trump tarafından Devlet Verimlilik Bakanı olarak aday gösterilen dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'tan ilk hamle geldi. ABD'li milyarderin Tahran-Washington arasındaki tansiyonu düşürmek için İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ile görüştüğü ileri sürüldü.

15.11.2024 16:08
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Tahran- Washington arasındaki tansiyonu düşürmek için İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ile görüştüğü ileri sürüldü.

GÖRÜŞME NEW YORK'TA YAPILDI

New York Times gazetesinin haberine göre, adlarının açıklanmasını istemeyen İranlı 2 yetkili, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump tarafından Devlet Verimlilik Bakanı olarak aday gösterilen Musk ile İrevani arasındaki görüşmenin New York'ta yapıldığını söyledi. İkili arasındaki toplantının bir saati aştığını belirten yetkililer, toplantının "pozitif" bir ortamda yapıldığı ve "iyi sonuçlar" doğuracağı değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, toplantının, Musk'ın talebi üzerine, İran ile ABD arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla yapıldığını kaydetti. İrevani'nin Musk'a, yatırımlarını Tahran'a yönlendirmesi yönünde öneride bulunduğunu aktaran yetkililer, bunun için de "ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet" talebinde bulunmayı tavsiye ettiğini dile getirdi.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İran'ın BM Daimi Temsilciliği görüşmeye ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağını belirtirken, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung ise toplantıya ilişin bir soruya, "Yapılıp yapılmadığı kesin olmayan gizli toplantılar hakkındaki haberlere ilişkin yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi.

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt de Amerikan halkının, Trump'ı "ülkeyi yönetme ve küresel barışı tesis etme" konusunda verdiği güven nedeniyle seçtiğini kaydederek "O (Trump), Beyaz Saray'a dönünce bunu (küresel barışın tesisi) gerçekleştirmek için gerekli adımları atacaktır" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün sosyal medya hesabından, ülkesinin nükleer programı konusundaki anlaşmazlıklara ilişkin, "Anlaşmazlıklar iş birliği ve diyalog yoluyla çözülebilir" paylaşımında bulunmuştu.

Donald Trump\'ın bakan adayı ABD\'li milyarder Elon Musk\'tan ilk hamle

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Son Dakika Dünya Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    gelecen abd başkanı kesin 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Elon Musk Amerika kralı 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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