Dünya

Donald Trump: Putin ve Zelenski ile bir araya geleceğiz, üçlü zirve hazırlıklarına başladım

Donald Trump: Putin ve Zelenski ile bir araya geleceğiz, üçlü zirve hazırlıklarına başladım
19.08.2025 01:31
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleri liderleriyle görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Trump Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa ülkeleri liderleriyle Beyaz Saray Oval Ofis'te bir araya geldi.

ÜÇLÜ TOPLANTI MESAJI

Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump burada yaptığı açıklamalarda, "Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Her şey güzel giderse üçlü toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Görüşmenin ardından Trump'ın yaptığı ilk hamle ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek oldu. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, "Putin ve Trump yarım saat önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi" ifadeleriyle görüşmeyi duyurdu.

Uşakov ayrıca "Telefon görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Her iki lider de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelere destek verdi. Putin ayrıca Alaska görüşmesindeki misafirperverliği için Trump'a içtenlikle teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını söyledi.

ALASKA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirdikleri 'Barışın Peşinde' temalı görüşme gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeden barış çıkmamıştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan iki liderden Putin, "Güzel bir görüşme oldu" derken Trump ise, "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. NATO ile görüşeceğim. Zelenski ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım" demişti.

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
