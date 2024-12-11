Donald Trump'tan gelinine yeni görev - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump'tan gelinine yeni görev

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ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr.'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle'u Yunanistan Büyükelçisi olması için aday gösterdi. Guilfoyle da sosyal medyadan Trump'ın adaylığını kabul ettiğini duyurdu.

11.12.2024 13:26  Güncelleme: 13:41
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni yönetiminde görev alacak isimleri tek tek duyurmaya başladı. Trump, Yunanistan Büyükelçiliği görevine oğlunun nişanlısı Kimberly Guilfoyle'u aday gösterdiğini duyurdu. Trump, kararını Truth Social platformunda paylaştı.

"SON DERECE NİTELİKLİ BİR ADAY"

Trump, Guilfoyle hakkında şu ifadelere yer verdi: "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik. Hukuk, medya ve siyaset alanındaki geniş deneyimi, keskin zekâsıyla birleşince, ABD'yi temsil etmek ve çıkarlarını korumak için son derece nitelikli bir adaydır"

"TRUMP'IN GÜNDEMİNİ YERİNE GETİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından Trump'ın adaylık teklifini kabul ettiğini duyuran Guilfoyle, şu ifadeleri kullandı:

Başkan Trump'ın Yunanistan'a büyükelçi olarak atanması yönündeki adaylığını kabul etmekten onur duyuyorum ve ABD Senatosu'nun desteğini kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Başkan Trump'ın tarihi zaferi, Amerikan halkına ve dünya çapındaki özgürlük sever müttefiklere umut ve iyimserlik getiriyor.

Amerika'nın kuruluşunu şekillendiren, Yunanistan'da doğan demokratik değerlerdi. Ve şimdi, hem yurt içinde hem yurt dışında daha iyi günler getirerek bu tarihi onurlandırma fırsatına sahibiz. Büyükelçi olarak Trump'ın gündemini yerine getirmeyi, Yunan müttefiklerimizi desteklemeyi ve yeni bir barış ve refah dönemini başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Donald Trump\'tan gelinine yeni görev

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Son Dakika Dünya Donald Trump'tan gelinine yeni görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gariban:
    Buda ayni bizim ki gibi hep ese dosta akrabaya güzellik yapiyor yakinda liyakat amerikada da bitecek anlasilan 3 5 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    bana da bir görev versene yaaa 0 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakışır Anonim Şirketi 1 0 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    ONU LİYAKALLİ OLSUĞU VERDİĞİ CEVAPTA GİZLİ. DİL BİLMEYEN BAKAN VE B. ELÇİLERİMİZ VAR. 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hayırlı olsun yengecim trump reis herseyin en iyisini bilir umarım sadece amerika birleşik devleti için değil tüm dünya için anlamlı olur 1 0 Yanıtla
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