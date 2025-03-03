ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile kavgasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy için ''Daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu'' ifadelerini kullandı.
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4.03.2025 13:16:47. #7.13#
SON DAKİKA: Donald Trump: Zelenskiy daha minnet olmalıydı - Son Dakika
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