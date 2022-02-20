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Donbass hattında işler iyice karıştı! Ukrayna'dan kaçanlar Rusya'da OHAL ilan ettirdi - Son Dakika

Donbass hattında işler iyice karıştı! Ukrayna'dan kaçanlar Rusya'da OHAL ilan ettirdi

20.02.2022 15:44
Donbass hattında işler iyice karıştı! Ukrayna'dan kaçanlar Rusya'da OHAL ilan ettirdi

Ukrayna ve Rusya arasında Donbass'ta devam eden gerilim, yeni bir boyut kazandı. Donbass bölgesinden Rusya'nın Voronezh bölgesine akın edenler nedeniyle Voronezh'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim daha da karmaşık bir hal almaya başladı. Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya'nın Voronezh bölgesine getirildi.

MÜLTECİ GÖÇÜNÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi. Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Ukrayna, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Donbass hattında işler iyice karıştı! Ukrayna'dan kaçanlar Rusya'da OHAL ilan ettirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Donbass hattında işler iyice karıştı! Ukrayna'dan kaçanlar Rusya'da OHAL ilan ettirdi - Son Dakika
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