Dördüncü Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı Brüksel'de Tamamlandı - Son Dakika
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Dünya

Dördüncü Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı Brüksel'de Tamamlandı

Dördüncü Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı Brüksel\'de Tamamlandı

Brüksel, Belçika – World Tourism Forum Institute tarafından, Brüksel'de, 9 -10 Aralık tarihleri arasında, dördüncüsü düzenlenen, "Global Tourism Forum (GTF) Yıllık Toplantısı 2024" sona erdi.

12.12.2024 08:50
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"Barış, Direnç ve İnsanlık" temasıyla düzenlenen etkinlikte, turizm ve seyahat sektörünün karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar üzerine fikir alışverişi yapmak amacıyla dünya liderleri, sektör uzmanları, akademisyenler, hükümet yetkilileri ve medya temsilcileri bir araya geldi.

Zirvede, turizmin geleceğini şekillendiren Yapay Zekâ ve Dijital Çözümler ile Turizm Sektörünü Değiştirmek, Sürdürülebilir Turizm Gelişimi, Destinasyon Pazarlamanın Gücü, Yeşil Turizm ve Sürdürülebilir Uygulamalar, Turizmde Yatırım ve Altyapı ana başlıkları ele alındı.

Etkinlikte, Avrupa Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Üyesi (2014–2019) ve Yunanistan eski Turizm Bakanı Dimitri Avramopoulos, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı (2006–2020) Abulfas Garayev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri (2015–2021) Büyükelçi Michael B. Christides, Visa Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Genel Müdür Florence Mélique, Maldivler Turizm Bakanı (2012–2015) ve Başkan Yardımcısı (2015), H.E. Ahmed Adeeb, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı (2017–2023) Özgül Özkan Yavuz, Kuala Lumpur Belediye Başkanı Dr. Maimunah Mohd Sharif, Avrupa Parlamentosunun en genç üyesi ve iklim aktivisti Lena Schilling, Avrupa Parlamentosu Üyesi (2019-2024) José Ramón Bauzá gibi turizm ve uluslararası ilişkiler alanında öne çıkan isimler yer aldı.

Dördüncü Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı Brüksel'de Tamamlandı

"HEP BİRLİKTE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM"

Dimitri Avramopulos "Turizmi geliştirmemiz için ülkeler arası işbirliğine önem vermeliyiz. Özellikle kolobratif iş birliklerini hayata geçirmeliyiz" derken, José Ramón Bauzá ise "Turizmde ben her şeyi bilirim dönemi bitti. Çoğulcu, katılımcı yönetim anlayışı ile sürdürülebilir bir turizm geliştirmeliyiz." mesajı verdi.

Özgül Özkan Yavuz "Türkiye, turizm alanında dünyanın parmakla göstereceği bir ülke haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılmış olan ekonomik hamleler ve teşvikler, turizmde ülkemize ciddi bir ivme kazandırmıştır." dedi.

Dördüncü Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı Brüksel'de Tamamlandı

2024 Yıllık Toplantısı'nın başarısını değerlendiren World Tourism Forum Institute (WTFI) Başkanı Bulut Bağcı"Turizm ülkelerin yeşil petrolüdür. Buradan tüm dünya liderlerine açık çağrım, "Hep birlikte, sürdürülebilir bir turizm" olacak. Zirve, turizmin karşı karşıya olduğu zorluklara yönelik yenilikçi çözümleri sergilemekle kalmadı, aynı zamanda iş birliği, sürdürülebilirlik ve direncin gücünü de vurguladı." açıklamasının ardından gelecek planlarını duyurdu. Bağcı, Brüksel'de düzenlenecek olan Global Tourism Forum World Travel Week 2025'in tanıtımını yaptı. İddialı bir etkinlik tasarladıklarını, 10.000 metrekarelik Brüksel Expo alanında, 5.000'den fazla katılımcıyı ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yapay Zeka, Yapay Zeka, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dördüncü Global Tourism Forum Yıllık Toplantısı Brüksel'de Tamamlandı - Son Dakika

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