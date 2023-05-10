Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Suriye" konulu toplantıyla ilgili açıklama: Toprak bütünlüğünü vurguladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Moskova'ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan dörtlü toplantının ardından Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADIK"

Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: "Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık."

DIŞİŞLERİ BAKANLARI KATILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.