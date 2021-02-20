Dr. Fauci: Donald Trump, koronavirüs konusunda oldukça şanslıydı - Son Dakika
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Dr. Fauci: Donald Trump, koronavirüs konusunda oldukça şanslıydı

20.02.2021 21:49
Dr. Fauci: Donald Trump, koronavirüs konusunda oldukça şanslıydı

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi.

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi. Fauci, "Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı" dedi.

ABD'nin pandemiyle mücadelede önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu açıkladı. Fauci, Trump'ın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, "Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı" dedi.


Kaynak: DHA
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