Dr. Yeniacun: Dünya haritası içerisinde Türkiye\'nin esneme alanları çok fazla arttı

AltıYedi programına konuk olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Han Yeniacun, Suriye'nin geleceği, Türkiye'nin bölgesel rolleri ve İsrail'in Suriye'deki politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Dr. Selim Han Yeniacun, Akdeniz ticaret yollarının kapanmasının İran üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu belirtti. Bu durumun İran'ı ekonomik ve stratejik anlamda zor bir pozisyona soktuğunu ifade etti.
Yeniacun, Suriye'deki operasyonların Humus aşamasına geçilmeden önce Rusya ve İran'ın sahadaki etkilerini kaybettiğini ve bu süreçten çekilme kararı aldıklarını aktardı.
Suriye'deki savaş sonrası dönemde kadın, insan ve çocuk haklarıyla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacağının merak edildiğini söyleyen Yeniacun, bu konuların dünya kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.
Yeniacun, Suriye'de Esad sonrası döneme dair bir otorite boşluğu korkusunun özellikle dış kaynaklı olarak oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.
Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolünün genişlediğini vurgulayan Yeniacun, son dönemlerde Türkiye'nin hareket alanının oldukça genişlediğini dile getirdi.
PYD- YPG'nin Suriye'deki daha büyük stratejik planların bir parçası olduğunu belirten Yeniacun, bu örgütün yalnızca bir araç olarak kullanıldığını ifade etti.
Suriye'deki PYD-YPG'nin artık bir hareket alanı kalmadığını söyleyen Yeniacun, bu durumun örgütü farklı arayışlara iteceğini ifade etti.
Yeniacun, PYD-YPG'nin gelecekte Suriye'nin meşru hükümetiyle ve Türkiye ile bir uzlaşma sağlamak zorunda kalacağını belirtti.
Son olarak İsrail'in bölgede dolaylı yöntemler yerine doğrudan bir aktör olarak öne çıkabileceğini ifade eden Yeniacun, İsrail'in Suriye'de ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabileceğini vurguladı.
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