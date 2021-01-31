DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda

DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda

31.01.2021 14:24

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde bulunan 13 kişilik araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak, bugün yapılan ziyaretler hakkında açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde bulunan 13 kişilik araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak, bugün yapılan ziyaretler hakkında açıklama yaptı. Daszak, "Bugün çok önemli saha ziyaretleri yapıldı; önce bir toptan satış pazarı ve şimdi Huanan Deniz Ürünleri Pazarı" dedi.

Koronavirüsün kökenini araştıran 13 kişilik DSÖ araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak bugün yaptıkları ziyaretler hakkında bilgi verdi. Daszak, "Bugün çok önemli saha ziyaretleri yapıldı; önce bir toptan satış pazarı ve şimdi Huanan Deniz Ürünleri Pazarı. 2019'un sonunda yayılmaya başlayan COVID epidemiyolojisini anlamak üzere ortak ekiplerimiz için çok bilgilendirici ve kritik oldu" dedi.DSÖ ekibi bugün koronavirüsün ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda 1 saatlik inceleme ve görüşme yaptı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Aziz Yıldırım, Murat Ülker'i Fenerbahçe başkan adayı olarak işaret etti
15:52 Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sponsorluk anlaşmalarını eleştirdi
15:51 İstanbul Valiliği, Yüzme Alanları ve Plajlarla İlgili Kararları Açıkladı
15:47 Fenerbahçe, "Koçspor" olmuş diyen Aziz Yıldırım, Ali Koç'u bombaladı
15:47 Yasak sonrası İstanbul'da nerede denize girilebilir? Valilik 96 plajın yer aldığı listeyi paylaştı
15:32 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a esprili yanıt: Kimdir bu top?
15:27 Aziz Yıldırım, Ali Koç'u fena tiye aldı: Kimdir bu top?
15:25 Müzik Yasağı Türkiye Genelinde Kaldırıldı
15:21 Müzik saati kısıtlaması Türkiye genelinde kaldırıldı
15:08 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 16:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement