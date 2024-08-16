Dubai'de bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra 17. kattan atlayarak intihar etti. - Son Dakika
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Dünya

Dubai'de bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra 17. kattan atlayarak intihar etti.

Dubai\'de bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra 17. kattan atlayarak intihar etti.

Dubai'de 14 yaşındaki bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra intihar etti. Öğretmeni tarafından okuldan atılacağı konusunda uyarılan genç kız, eve döndükten sonra oldukça üzgün ve perişan bir haldeydi. Kızın cesedi, Jumeirah Lakes Towers'ın 17. katından düşerek öldüğü yerde bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Olayı intihar olarak kayda geçiren polis, ailelere çocuklarıyla ilgilenirken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

16.08.2024 15:00
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Dubai Polisi, Pazar günü yaptığı açıklamada, Jumeirah Lakes Towers'ın (JLT) 17. katından düşerek öldüğü bildirilen Hintli bir kız öğrencinin, öğretmeni tarafından sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra intihar ettiğini bildirdi.

14 yaşındaki kızın cesedi Cuma günü bir Bangladeşli temizlik görevlisi tarafından bulundu ve durum Dubai Polis Operasyon Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polislere temizlik görevlisi, geçerken cesedi görünce şok olduğunu söyledi.

İlk soruşturmalar, olay günü 14 yaşındaki kızın sınavda kopya çekerken öğretmeni tarafından yakalandığını ortaya çıkardı. Öğretmen, tekrar kopya çekerken yakalanırsa okuldan atılacağı konusunda kızı uyarmıştı.

Bir polis memuru, "Ailesi bize kızın eve döndüğünde perişan ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kopya çektiğini öğrenen babası da onu azarladı. Kız odasına gidip kapıyı kilitledi, ardından aile bir ses duydu," dedi.

Aile, kızlarının ölümünü ancak polis olay yerine geldiğinde öğrendi.

Polis, ailenin kızlarının cesedini kaldırımda görünce şok geçirdiğini, annesinin histerik bir hale geldiğini belirtti. Polis, olayı intihar olarak kayda geçti ve cesedi Adli Tıp Genel Müdürlüğü'ne sevk etti. Polis, ailelere çocuklarla ilgilenirken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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Son Dakika Dünya Dubai'de bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra 17. kattan atlayarak intihar etti. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: İyi olmuş, kopya çekmeden önce düşünecekti. 0 53 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: ferhat çok boşşun ya senin yakının başına gelse aynısını yazabilirmisin 35 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Dubai'de bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra 17. kattan atlayarak intihar etti. - Son Dakika
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