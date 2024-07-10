Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor - Son Dakika
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Dünya

Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor

Dubai\'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor

Dubai'de intihar girişimi suçlamasıyla tutuklanan 28 yaşındaki Emirates uçuş görevlisi Tori Towey, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor. Towey, kocası tarafından saldırıya uğradığını iddia ettikten sonra bu suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ailesi, İrlanda Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikten yardım talep ediyor. Tori'nin pasaportu alındıktan sonra Dubai'de gözaltına alındığı belirtildi. Aile, Detained In Dubai savunma grubu tarafından destekleniyor.

10.07.2024 14:37
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Dubai'de intihar girişimi suçlamasıyla tutuklanan Emirates uçuş görevlisi Tori Towey'in ailesi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor. 28 yaşında olan Tori Towey, kocasından şiddet gördüğü için intihara teşebbüs etti.

İRLANDA HÜKÜMETİNDEN YARDIM TALEP ETTİ

Dubai'de annesi Caroline tarafından destek verilen Tori, İrlanda Cumhurbaşkanı Simon Harris ve Taoiseach'ten yardım bekliyor. Tori, "Şu anda annemle birlikteyim ancak önümüzdeki hafta mahkemede ne olacağını bilmiyorum. İrlanda'ya dönmek ve bu kabusu geride bırakmak istiyorum. Lütfen Taoiseach'ten bize yardım etmesini istiyorum." dedi.

Caroline Towey de, "Kızımın güvenli bir şekilde eve dönmesi için İrlanda hükümetinden, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve büyükelçilikten yardım istiyoruz. Tori, hayatının en zor zamanını yaşıyor ve benimle birlikte eve gelip iyileşmesi gerekiyor." diye ekledi.

Co Roscommon kökenli olan Tori Towey, Emirates'te kabin görevlisi olarak çalışıyordu ve pasaportu alındıktan sonra Dubai'de gözaltına alındı.

Tori'nin teyzesi Ann Flynn, "Kızımız elinden geleni yapıyor. Bugün onunla konuştum. Caroline annesi onun yanına gitmiş. Tori, basitçe evine dönmek istiyor. O, Roscommon'lu bir kadın ve evine dönmek istiyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

KOCASINDAN ŞİDDET GÖRDÜ

Flynn, "Kocasının şiddetine maruz kalan Tori, kolu kırmaya çalışan kocasından kaçarak üst kata çıktı ve kendi hayatına son vermeye çalıştı. Şimdi Dubai'de intihar girişimi ve alkol kötüye kullanımı suçlamalarıyla karşı karşıya. İrlanda vatandaşı olan bu kadını korumak yerine onu tutuklamayı ve suçlamayı seçen sistem, Tori'yi büyük bir stres altında bıraktı." şeklinde devam etti.

Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor - Son Dakika
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