Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti - Son Dakika
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Dünya

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşini boşadığını duyurdu. Mahra paylaşımında ''Sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum'' dedi.

19.07.2024 10:37
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, iş yoğunluğundan dolayı vakit geçiremediği eşinden boşandığını ilan etti.

2 AY ÖNCE BEBEKLERİ OLMUŞTU

Mahra, 696 bin takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" ifadelerini kullandı. Geleneksel İslam hukukunda göre kocanın eşine 3 kez seni boşuyorum demesi boşanmak için yeterlidir.

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Paylaşımın ardından iki tarafta da Instagram'dan birbirini takipten çıkarak fotoğraflarını da sildi. Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle evlenen çift, 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

EBRU POLAT'TAN YORUM

Şeyha Mahra'nın paylaşımına Türkiye'den de yorum gecikmedi. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, paylaşımı beğenerek alkış emojisi koydu.

Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti

Birleşik Arap Emirlikleri, Sosyal Medya, Dubai, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • utku ergün: Yürü be :)) 2 0 Yanıtla
  • Erhan Nas: ahlaki çürüme dönülemez noktada demişti bir ablamız gerçekten öyle 0 0 Yanıtla
  • Deniz Can: Arap ülkelerinin başındaki tüm aileler yahudi. İslamda kadın kocayı 3 talak ile boşaması yok. Erkek için 3 talakta farklı zamanlarda olmalı, yani 3 kere boşanıp 3 kere izdivaç yapmalı şeklinde 4 ay iddet nedeniyle yıllar süren bir süreç. İslamda kadın erkeği ancak erkeğin islamı düşer kafir olursa kadın boşar. zaten nikah otomatik düşmüş olur, Allah boşamış olur. 0 0 Yanıtla

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