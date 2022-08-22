Düğün davetiyesinde skandal hata! Gelin, yönlendirilen linke tıklayınca hayrete düştü - Son Dakika
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Düğün davetiyesinde skandal hata! Gelin, yönlendirilen linke tıklayınca hayrete düştü

22.08.2022 17:09
Düğün davetiyesinde skandal hata! Gelin, yönlendirilen linke tıklayınca hayrete düştü

Düğün davetiyesindeki skandal hata, sosyal medyada gündem oldu. Davetiyede düğün mekanını görmek için konulan linki internete yazan gelin, yetişkin siteye yönlendirilince hayrete düştü.

Bir baskı evinin düğün davetiyesinde yaptığı skandal hata, davetiyeyi kontrol etmesi için gönderilen gelin tarafından fark edildi.

TİKTOK HESABINDAN PAYLAŞTI

Daha fazla bilgi edinmek için bırakılan bağlantının konukları dünyaca ünlü bir yetişkin içerik platformuna yönlendirdiğini fark ettiklerini belirten genç kadın, yaşadıklarını TikTok hesabından takipçileriyle paylaşınca olay viral oldu.

Düğün davetiyesinde skandal hata! Gelin, yönlendirilen linke tıklayınca hayrete düştü

TASLAKTA HATA OLUŞTU

Genç kadın paylaşımında, heyecanla aldığı postayı açtığında nasıl dehşete düştüğünü anlattı. Videoda altın rengi desenlerle süslü düğün davetiyesini de gösteren genç kadın, taslaktaki bir hata nedeniyle ''Daha fazla düğün detayı için lütfen internet sitemizi ziyaret edin'' başlığının altında kalan ünlü yetişkin içerik platformunun bağlantı adresini takipçilerine de gösterdi.

Düğün davetiyesinde skandal hata! Gelin, yönlendirilen linke tıklayınca hayrete düştü

KONUKLARA GİTMEDEN DÜZELTİLDİ

Kişisel olarak bunun komik olduğunu düşünse de, başka kimsenin bunun komik olduğunu düşüneceğini sanmadığını söyleyen gelin adayı, özellikle de ailesi ve müstakbel eşi Nate'in ailesinin bundan pek de memnun olmayacaklarını ekledi. Neyse ki davetiyeler misafirlere gitmeden hatayı fark etti ve düzeltmeyi başardı.

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Damatlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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