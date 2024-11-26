Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü

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Meksika'da gelinin buket atacağı sırada düğün salonu silahlı saldırıya uğradı. Çete üyeleri, davetlilerden Vladimir Zúñiga Calzada'yı kaçırmak istedi. Minibüse binmeyi reddeden Vladimir vurularak öldürüldü, iki kişi yaralandı. Saldırı, geçen hafta başka bir kentte 10 kişinin öldüğü bar saldırısından birkaç gün sonra gerçekleşti.

26.11.2024 09:50  Güncelleme: 10:01
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Meksika'da bir düğün töreni, gelinin buketini atmaya hazırlandığı sırada silahlı saldırganların baskınıyla kâbusa döndü. Saldırıda bir davetli hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Cumartesi günü beş minibüsle düğün salonuna gelen silahlı çete üyeleri, davetlilerden Vladimir Zúñiga Calzada'yı kaçırmak istedi. Korkunç görüntülerde, gelin ve damadın sandalyede durduğu sırada, silahlı bir adamın dans pistindeki bir davetliyi kravatından tutup sürüklemeye çalıştığı görülüyor. Kamera arkasından şaşkın bir ses "Ne oluyor?" diye soruyor.

Olay, Meksika City'nin 300 kilometre doğusundaki Jalapa şehrindeki Casino del Pueblo'da meydana geldi. En az beş silahlı saldırgan, Vladimir'i kaçırmak için salona girdi. Vladimir minibüse binmeye direnince vurularak öldürüldü.

Jalapa Belediye Başkanı José Manuel Hernández Pérez, "Beşten fazla silahlı kişi şehir kumarhanesinde şiddet eylemi gerçekleştirdi. Üç kişi yaralandı, biri ağır yaralıydı ve hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Başsavcılık Yardımcısı, öldürülen Vladimir'in insan kaçakçılığı dahil yasa dışı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Not: Bu olay, geçen hafta Meksika'nın başka bir kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin öldürülmesinden sadece birkaç gün sonra yaşandı.

Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü
Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü
Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü
Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü
Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü

Güvenlik, 3-sayfa, Sonora, Hukuk, Dünya, İGA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğüne baskın yapan silahlı saldırgan, herksin gözü önünde 1 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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