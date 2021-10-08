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ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı - Son Dakika
BBC

ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı

08.10.2021 06:01
ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı

ABD’ye ait bir nükleer denizaltının Güney Çin Denizi’nde “bilinmeyen bir nesneye” çarpmasının ardından 15 kişi yaralandı.

ABD'ye ait bir nükleer denizaltının Güney Çin Denizi'nde "bilinmeyen bir nesneye" çarpmasının ardından 15 kişi yaralandı.

ABD yetkilileri Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki mürettebatın yaralarının hafif olduğunu duyurdu.

Olay, Çin'in Tayvan'ın hava sahasını eşi benzeri görülmemiş bir sıklıkta ihlal etmeye başladığı bir dönemde yaşandı.

ABD'li yetkililer denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediğini söyledi.

Bir ordu sözcüsü "Nükleer enerji üretim kısmı hasar görmedi ve denizaltı tüm işlevlerini sürdürebiliyor.

"Hasarın boyutu değerlendiriliyor. ABD Donanması'ndan yardım talep etmeye gerek olacak bir durum yaşanmadı."

Güney Çin Denizi neden anlaşmazlıklara yol açıyor?

USS Connecticut'ın bulunduğu Güney Çin Denizi, dünyada en fazla çekişmenin yaşandığı denizlerden biri.

Çin Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamının kendi karasularında olduğunu öne sürüyor.

Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam gibi bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de buna itiraz ediyor.

USS Connecticut ABD'nin müttefikleriyle birlikte yaptığı tatbikata katılmak üzere bölgedeydi.

Çin'in bölgedeki etkisini dengelemek için yapılan AUKUS Paktı'ndan haftalar sonra düzenlenen tatbikata ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Kanada ve Hollanda donanmaları katılıyor.

AUKUS Paktı, ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer denizaltı inşası için bilgi transferini öngörüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Çin'in 2025'e kadar adayı işgale hazırlandığını öne sürmüştü.

BBC'ye konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise bölgedeki gerilimden "derin endişe duyduklarını" açıkladı.

ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı

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Son Dakika Dünya ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı - Son Dakika
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