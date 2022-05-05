Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu - Son Dakika
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Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu

05.05.2022 16:44

Dünya, TikTok'a yüklenen ve kısa süre içerisinde 2.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoyu konuşuyor. İlginç gelenek gereği düğünde sevişmeye başlayan gelin ve damat, izleyenleri şok etti.

Bir düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Gelenek gereği gelin ve damadın düğünde sevişmeye başladığı anların TikTok'ta paylaşılmasının ardından sansasyon yaratan görüntüler, kısa süre içerisinde 2.4 milyondan fazla görüntülenme aldı.

DAVETLİLER DE TEMPO TUTTU

Gelin ve damadın düğün sırasında yaptığı cinsel içerikli hareketlere davetliler de alkış tutarak eşlik etti. Bu sırada gelinin ailesinin de etrafında olması büyük şaşkınlık yarattı.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medya kullanıcıları, düğünde çocukların da olduğunu belirterek gelin ve damadın sergilediği hareketlerin ahlaka aykırı olduğunu belirtti. Düğün videoları viral olan gelin ve damat, yaşanan bu olay hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

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Damatlık, Gelinlik, Düğün, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu - Son Dakika
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