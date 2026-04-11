Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Uganda’daki Kibale Milli Parkı’nda yaşayan ve dünyanın en büyük vahşi şempanze topluluğu olarak bilinen Ngogo grubu, kalıcı olarak ikiye bölündü. Science dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, bu ayrılığın ardından şiddetli çatışmaların yaşandığını ortaya koydu.

30 YILLIK TAKİP: BÖLÜNME KAÇINILMAZ OLDU

Araştırmacılar, Ngogo topluluğunu 1995 yılından bu yana kesintisiz olarak izliyor. Zirve döneminde yaklaşık 200 bireyden oluşan topluluk, uzun yıllar “fisyon-füzyon” adı verilen esnek sosyal yapı içinde yaşamını sürdürdü. Ancak 2015 yılında başlayan ayrışma, zamanla kalıcı bir bölünmeye dönüştü.

ŞİDDET TIRMANDI, 28 ŞEMPANZE ÖLDÜ

2018 yılı itibarıyla iki grup arasındaki bağlar tamamen koptu ve saldırganlık hızla arttı. Özellikle Batı grubu, Merkez grubuna yönelik organize saldırılar düzenledi. Araştırmada, şempanzelerin ısırıldığı, sürüklendiği ve darp edildiği; şiddetin çoğunlukla yetişkin erkekler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İlk aşamada 7 yetişkin erkek ve 17 yavru olmak üzere 24 şempanze hayatını kaybetti. Sonraki saldırılarla birlikte toplam can kaybı 28’e yükseldi.

BÖLÜNMEYİ TETİKLEYEN NEDENLER

Bilim insanları, bölünmenin temelinde besin kıtlığının olmadığını vurguluyor. Araştırmaya göre topluluk, büyüklüğünün sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle parçalandı.

Michigan Üniversitesi’nden John Mitani, "Grup bireylerin artık bir arada kalamayacağı bir büyüklüğe ulaştı" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, grup içindeki hiyerarşik değişimler, kilit bireylerin ölümü ve artan rekabetin de bu süreci hızlandırdığını belirtti.

500 YILDA BİR GÖRÜLEN NADİR OLAY

Araştırmaya göre şempanzelerde bu tür kalıcı bölünmeler yaklaşık 500 yılda bir gerçekleşiyor. Ngogo vakası, doğal koşullarda bu sürecin en net gözlemlendiği örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dünyanın gündemine oturan "Şempanze Savaşı"nın görüntüleri de ortaya çıktı.