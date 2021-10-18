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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz

18.10.2021 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'nde yapılan özel oturumda hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'nde yapılan özel oturumda hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalism utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi'ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

"Ziyaretim, Türkiye'den Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilk olması sebebiyle tarihi bir nitelik taşıyor. Kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanı Lourenço'yu ve kıymetli heyetini yine bir ilki teşkil eden ziyareti çerçevesinde Türkiye'de misafir ettik. Son 3 ay içinde gerçekleşen bu karşılıklı ziyaretler Türkiye-Angola ilişkilerinde yeni bir dönemin müjdecisidir. Türkiye olarak bu hususta güçlü bir iradeye sahibiz. Angola'ya gelişimizden itibaren şahsıma ve heyetimize gösterilen teveccüh Angola makamlarından da aynı hissiyatını taşıdığını gösteriyor."

'MECLİSLER MİLLET İRADESİNİN VÜCUT BULDUĞU YERLER OLARAK DEMOKRATİK HAYATIN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARIDIR'

"Değerli milletvekilleri, meclisler millet iradesinin vücut bulduğu ve hayata geçtiği yerler olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresini yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu 1920 yılından bugüne kadar karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında yılmadan fedakarca çalışmalarına devam etmiştir. Milli iradenin temsilcisi olma vasfına, önüne çıkan tüm engellere rağmen sıkı sıkıya sahip çıkan meclisimiz demokrasimizin de teminatı olmayı hep sürdürmüştür. Son olarak, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün boşa çıkartılmasında meclisimiz önemli rol oynamıştır. Meclisimiz üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüş Türk demokrasisinin güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir."

'BİZ SİZLERLE BU YOLDA BİRLİKTE YÜRÜMEYE HAZIRIZ'

"Angola Ulusal Meclisi'nin 220 üyesinin yapıcı rolünü yakından takip ediyoruz. Bağımsızlığını elde ettiği 11 Kasım 1975'ten bu yana pek çok zorluğun üstesinden gelen Angola halkının aydınlık yarınlarını da inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sahra altı Afrika'nın önde gelen ülkesi Angola ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye'nin işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi, hiç şüphesiz çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir. Biz sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız."

'TARİHİNDE SÖMÜRGECİLİK LEKESİ BULUNMAYAN BİR MİLLETİZ'"Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalism utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi'ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılmayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz."

"Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki tüm halkları dostumuz olarak görüyoruz."

'AMACIMIZ BİRLİKTE KAZANMAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

"Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak ve birlikte yol yürümektir. Angola doğal kaynakları, maden ve petrol rezervleriyle bölgesinin parlayan yıldızıdır. Türkiye'de hemen her alanda yaptığı atılımlarla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. Karşılıklı ticaret hedefimiz olan 500 milyon dolar ticaret hacmine kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Angola, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir milletiz - Son Dakika
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