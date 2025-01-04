Dünya devi Türkiye\'de İHA fabrikası açıyor

Dünya

Silah çekip altınları istedi! Kuyumcu fark ettiği gibi dövmeye başladı

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?

Türkiye, Bayraktar, ANKA, Kargu ve Karayel gibi dünyaca ünlü İHA'larla, savunma sanayiinde önemli bir oyuncu haline geldi. 2022 yılı itibarıyla Türkiye, dünya drone gücü liginde ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor ve yaklaşık 1500 insansız hava aracıyla büyük bir güce sahip.

ZENATECH, SAVUNMA SANAYİİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

ABD'nin ZenaTech şirketi, Türkiye'de tesis açarak, savunma ve tarım sektörlerine yönelik drone üretimine hız verecek. Şirket, ZenaDrone 1000 modelini ABD Savunma Bakanlığı ve NATO için üretecek. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası rekabet gücünü artıracak.

ZENATECH CEO'SU: TÜRKİYE, DENEYSEL DRONE TESTLERİ İÇİN İDEAL BİR MERKEZ

ZenaTech CEO'su Shaun Passley, Türkiye'de kuracakları test tesisinin, ZenaDrone 1000'in gelişimini hızlandıracağını belirtti. Türkiye'nin, savunma sanayi inovasyonu ve deneysel drone testleri için mükemmel bir lokasyon sunduğuna değinen Passley, bu yatırımların gelecekteki projelere önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

SAVUNMA DRONE'U UYGULAMALARI İÇİN İLERİ TEKNOLOJİ TESTLERİ

Yeni tesis, İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Hedefleme (ISRT) başta olmak üzere savunma drone uygulamalarını test edecek. Ayrıca, ZenaTech, aynı anda uçan birden fazla drone'un yönetimini sağlayan bir mobil Drone Komuta Merkezi geliştirecek. Bu merkez, iletişim ve kontrol açısından önemli bir rol üstlenecek.

ZENATECH'İN KÜRESEL BÜYÜME STRATEJİSİ: YÜKSEK HIZDA BÜYÜME

2017 yılında tarım endüstrisi için kurulan ZenaTech, 2023 yılı itibarıyla ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri ile başarılı denemeler gerçekleştirmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikinci tesisini açmıştır. Küresel askeri drone pazarının 2032 yılına kadar 47 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ZenaDrone, bu büyüyen pazardan pay almayı hedefliyor ve çeşitli savunma sektörlerine odaklanıyor.

TÜRKİYE'DE İHA ÜRETİMİNE YATIRIM YAPAN YABANCI FİRMALAR ARTIYOR

ZenaTech'in Türkiye'de kuracağı tesis, ülkenin savunma sanayii ihracatındaki başarısını pekiştirecek ve yabancı firmaların Türkiye'ye olan ilgisini artıracak. Türkiye, dünya çapında insansız hava araçları üretim merkezi olma yolunda ilerliyor.