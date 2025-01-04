Türkiye, Bayraktar, ANKA, Kargu ve Karayel gibi dünyaca ünlü İHA'larla, savunma sanayiinde önemli bir oyuncu haline geldi. 2022 yılı itibarıyla Türkiye, dünya drone gücü liginde ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor ve yaklaşık 1500 insansız hava aracıyla büyük bir güce sahip.
ABD'nin ZenaTech şirketi, Türkiye'de tesis açarak, savunma ve tarım sektörlerine yönelik drone üretimine hız verecek. Şirket, ZenaDrone 1000 modelini ABD Savunma Bakanlığı ve NATO için üretecek. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası rekabet gücünü artıracak.
ZenaTech CEO'su Shaun Passley, Türkiye'de kuracakları test tesisinin, ZenaDrone 1000'in gelişimini hızlandıracağını belirtti. Türkiye'nin, savunma sanayi inovasyonu ve deneysel drone testleri için mükemmel bir lokasyon sunduğuna değinen Passley, bu yatırımların gelecekteki projelere önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Yeni tesis, İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Hedefleme (ISRT) başta olmak üzere savunma drone uygulamalarını test edecek. Ayrıca, ZenaTech, aynı anda uçan birden fazla drone'un yönetimini sağlayan bir mobil Drone Komuta Merkezi geliştirecek. Bu merkez, iletişim ve kontrol açısından önemli bir rol üstlenecek.
2017 yılında tarım endüstrisi için kurulan ZenaTech, 2023 yılı itibarıyla ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri ile başarılı denemeler gerçekleştirmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikinci tesisini açmıştır. Küresel askeri drone pazarının 2032 yılına kadar 47 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ZenaDrone, bu büyüyen pazardan pay almayı hedefliyor ve çeşitli savunma sektörlerine odaklanıyor.
ZenaTech'in Türkiye'de kuracağı tesis, ülkenin savunma sanayii ihracatındaki başarısını pekiştirecek ve yabancı firmaların Türkiye'ye olan ilgisini artıracak. Türkiye, dünya çapında insansız hava araçları üretim merkezi olma yolunda ilerliyor.
Son Dakika › Dünya › Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)