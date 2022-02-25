Dünya diken üstünde! Ukrayna "Çernobil'de aşırı radyasyon tespit ettik" dedi, Rusya iddiayı yalanladı - Son Dakika
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Dünya diken üstünde! Ukrayna "Çernobil'de aşırı radyasyon tespit ettik" dedi, Rusya iddiayı yalanladı

25.02.2022 12:03
Dünya diken üstünde! Ukrayna "Çernobil'de aşırı radyasyon tespit ettik" dedi, Rusya iddiayı yalanladı

Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri, Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Çernobil nükleer santralinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada Rusya'nın bombardımanı sırasında roketlerin bir radyoaktif atık deposuna çarptığı ve bölgede aşırı radyasyon seviyeleri tespit edildiği iddia edilmişti. Ukrayna'nın iddialarına yanıt bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelirken, radyasyonun normal seviyelerde olduğu ifade edildi.

Ukraynalı yetkililer tarafından dün akşam yapılan açıklamada Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiği ve Rusya'nın bombardımanı sırasında roketlerin Çernobil'de bir radyoaktif atık deposuna çarptığı aktarılmıştı.

UKRAYNA'DAN ENDİŞE YARATAN AÇIKLAMA: AŞIRI RADYASYON SEVİYELERİ TESPİT EDİLDİ

Ukraynalı yetkililer saldırının etkisiyle bölgede aşırı radyasyon seviyeleri tespit edildiğini açıklarken, iddialara yanıt bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden geldi.

RUSYA'DAN İDDİAYA YANIT: RADYASYON NORMAL SEVİYEDE

Yapılan açıklamada, Rus güçlerinin dün Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığı, radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğu açıklandı.

Dünya diken üstünde! Ukrayna 'Çernobil'de aşırı radyasyon tespit ettik' dedi, Rusya iddiayı yalanladı

İÇİŞLERİNDEN AVRUPA'YA "RADYOAKTİF BULUT" UYARISI

Ukrayna İçişleri Bakanı Herashchenko'nun danışmanı Anton Herashchenko, çatışmaların nükleer atık depolarına zarar verebileceğini ve bu durumda Avrupa'yı radyoaktif bulutun kaplayabileceğini belirterek endişe yaratmıştı.

ÇERNOBİL FACİASI

1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer kaza meydana gelmişti. Patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.

Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
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