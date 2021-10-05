Fransa'da Katolik Kilisesi cinsel istismar raporu: 1950'den bu yana 216 bin kurban

Fransa'da Kilisede Cinsel İstismarla İlgili Bağımsız Komisyon, 2,5 yıllık çalışma sonucu 1950'den itibaren Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel istismar raporunu bugün açıkladı. Raporu canlı yayında sunan Komisyon Başkanı ve Danıştay Onursal Başkan Yardımcısı Jean-Marc Sauve; elde edilen verilere göre 1950'den bu yana 216 bin kişinin, yaklaşık 2 bin 900 ila 3 bin 200 din görevlisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve kilise kurumlarında çalışan ama meslekten olmayan kişilerin kurbanlarının da dahil edilmesiyle kurban sayısının 330 bine yükseldiğini ifade etti.

Kilisede Cinsel İstismarla İlgili Bağımsız Komisyon bugün canlı yayın basın toplantısı düzenleyerek Fransa'da bulunan Katolik kiliselerinde 1950 yılından itibaren yaşanan cinsel istismar raporunu açıkladı. Kurban ifadeleri, mahkeme raporları gibi verilerden hazırlanan raporda, kilise çatısı altında toplamda 330 bin kurbanının cinsel istismara uğradığı ve bunun 216 bininin Katolik Kilisesi'nde görevli din sorumluları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve rapor sunumu sırasında "Kilise, zarar görmüş olanı onarmak ve kırılmış olanı yeniden inşa etmek için ne gerekiyorsa yapabilir ve yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

KURBANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ERGENLİK ÖNCESİ ERKEK ÇOCUKLARKomisyon, rapor sunumu açıklamasında; 2 bin 900 ila 3 bin 200 istismarcının (rahip ve diğer din görevlilerinin) kanıtının bulunduğunu ancak bu sayının muhtemelen eksik tahmin olduğunu belirtti. 2 bin 500 sayfalık raporda cinsel istismara uğrayan kurbanların 'büyük çoğunluğunun' ergenlik öncesi erkek çocukları (10 ila 13 yaş arası) olduğu belirtilerek "Katolik Kilisesi, aile ve arkadaş çevresinden sonra, cinsel şiddetin en yaygın olduğu ortamdır" ifadeleri yer aldı.Rapora konu olan soruşturma, mağdurların yüzde 60'ının sonraki yaşamlarında duygusal ve cinsel ciddi rahatsızlıklar yaşadığını ortaya koydu. Kilise çatısı altında cinsel istismara uğrayanların yüzde 80'nin erkek yüzde 20'sinin kız olduğu belirtilirken, toplumda mağdurların yüzde 75'i kız, yüzde 25'i erkek olduğu ifade edildi. KOMİSYONDAN KİLİSEYE TAVSİYELER

Komisyon raporunda Katolik Kilisesi'ne 45 adet tavsiyede bulundu. Buna göre, Kilise tarafından görevlendirilen kişilerin sistematik olarak sabıka kaydının kontrol edilmesi ve rahiplerin özellikle 'kutsanmış bekarlığın etik gerekliliklerinin' tanımlanması dikkat çeken tavsiyeler arasında yer aldı.