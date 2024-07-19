Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor - Son Dakika
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Dünya

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

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Dünya genelinde internet sistemlerinde büyük bir arıza yaşanıyor. Teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza birçok sektörü etkilerken havalimanları, bankalar, hastaneler ve yayın kuruluşları gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesintiler meydana geliyor.

19.07.2024 10:13  Güncelleme: 10:28
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İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket bu durumdan olumsuz etkilendi.

"SKY NEWS BU SABAH CANLI YAYIN YAPAMADI"

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi.

Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

"UÇUŞLAR GELİYOR GİDİYOR AMA GECİKMELER OLABİLİR"

Avustralya'nın başkenti Sydney'in havalimanı sözcüsü "Uçuşlar geliyor ve gidiyor ancak akşam boyunca bazı gecikmeler olabilir" dedi. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre şu an "çevrimdışı".

Alman Borsası ise işlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı; "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi. Amsterdam Schiphol Havalimanı Sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

TEKNOLOJİ FİRMASI CROWDSTRIKE: DURUMDAN HABERDARIZ

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır" denildi.

MICROSOFT: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK

ABD'li teknoloji devi Microsoft da yaşanan hizmet kesintileri sonrası "hafifletici önlemler" alındığına yönelik bir açıklama yaptı. Yayınlanan gönderide "Bizler hafifletici önlemler alırken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" ifadeleri yer aldı.

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

THY: SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ AKSİYONLAR ALINIYOR

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Bilgisayar, Microsoft, Yazılım, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • GreenXmen: Netflix "Kübra" dizisi 9 7 Yanıtla
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