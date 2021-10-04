Dünya genelinde son dönemde ciddi bir artış gösteren yılan saldırılarına bir yenisi de Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyindeki Nonthaburi'deki evde eklendi.
TV100'de yer alan habere göre Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra cinsel organında büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Hayatının şokunu yaşayan genç, yılanın ayak bileklerine sarılmasıyla zor anlar yaşadı.
Korkuyla yerinden fırlayan genç, acı içinde bağırdı. Yaralı haldeki genç yardım istedi. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.
Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.
Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim.Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm. Yılan çok büyük değildi ama canımı çok acıttı. Umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşabilirim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Ortalık kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı - Son Dakika Dünya