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Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı - Son Dakika
BBC

Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı

22.10.2021 01:42
Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı

Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra Çarşamba gecesini hastanede geçirdiğini duyurdu.

Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra Çarşamba gecesini hastanede geçirdiğini duyurdu.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi'nin Perşembe günü öğle yemeği saatlerinde kalmakta olduğu Windsor Kalesi'ne döndüğü kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth'in 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, "moralinin iyi olduğu" belirtildi.

Çarşamba günü İngiltere Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ettiğini bildirmişti.

Kraliçe, Windsor'dan yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta Londra'nın merkezindeki özel King Edward VII Hastanesi'ndeki uzmanlar tarafından görüldü. Hastaneye kabulünün koronavirüs ile ilgili olmadığı anlaşılıyor.

Kraliçe'nin daha pratik olacağı gerekçesiyle geceyi hastanede geçirdiği ve Perşembe öğleden sonra hafif görevleri yerine getirerek çalışmaya geri döndüğü kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth'in son dönemde programının yoğun olduğu bildiriliyor.

İngiltere Kraliçesi Salı akşamı Başbakan Boris Johnson ile birlikte Windsor Kalesi'nde Küresel Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken görüntülendi.

Kraliçe'nin ajandası, Ekim ayında en az 15 resmi etkinliğin daha planlandığını gösteriyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, iki hafta içinde Glasgow'da yapılacak COP26 İklim Zirvesi'nde kraliyet heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

'Yılın Yaşlısı' ödülünü reddetti

Haftanın başında Kraliçe, bir derginin 'Yılın Yaşlısı' ödülünü insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Kraliçe'nin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor" ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı

Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı, Kuzey İrlanda, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Kraliçe 2. Elizabeth'in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı - Son Dakika
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