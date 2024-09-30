İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

Dünya

Maaş 70 bin TL, 35 GB internet yine de kimse çalışmak istemiyor

İsrail, günlerdir havadan saldırdığı ve Nasrallah başta olmak üzere birçok Hizbullah mensubunu öldürdüğü Lübnan'da kara harekatına başladı. İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

"GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARA PARALEL SÜRECEK"

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti. Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

İSRAİL VURACAĞI YERLERİ AÇIKLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine yönelik planlanan saldırılar nedeniyle Beyrut'un güney banliyölerinde yaşayanların evlerini boşaltması istendi" denildi. Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti. Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların bulundukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, "ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması ile birlikte İsrailli askerlerin harekat hazırlıklarını gösteren videolar da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

İSRAİL DAHİYE'Yİ VURMAYA BAŞLADI

İsrail savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı. Hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı. Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

HİZBULLAH: İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDIK

Hizbullah ise, İsrail kontrolünde bulunan Golan Tepeleri'ndeki mevzilere roket attığını duyurdu. Ayrıca, Hizbullah, Kfar Giladi isimli kırsal kooperatif topluluğuna uzun menzilli bir gemisavar seyir füzesi ateşlediğini ve İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşimi roket saldırılarıyla hedef aldığını bildirdi. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Kefr Kila ve El-Adise kasabaları karşısına denk gelen Besatin bölgesinde İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'deki Filistin halkının direnişinin desteklenmesi ve Lübnan halkının müdafaası için gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

SINIRDA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Lübnan sınırındaki İsrail ordusunun askeri hareketliliği devam ediyor. Lübnan tarafına İsrail ordusunun attığı aydınlatma fişekleri yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Hayfa'da yüksek noktalardan görülebiliyor. İsrail ordusunun, sınırın Lübnan tarafındaki beldeleri yoğun topçu atışına tuttuğu bildiriliyor. İsrail savaş uçaklarının bölgede sesleri de duyuluyor.

İSRAİL BASINI: HÜKÜMET, LÜBNAN'A SALDIRIDA "BİR SONRAKİ AŞAMAYI" ONAYLADI

İsrail basınında, hükümet ve güvenlik kabinesinin Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladığı bildirilirken kara işgaline ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı. Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

ABD: İSRAİL KARA HAREKATI İÇİN BİZİ BİLGİLENDİRDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün, ülkenin kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuş ve kara harekatı sinyali vererek, "Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak" demişti. Kara harekatıyla ilgili kritik açıklama ise ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Miller yaptığı açıklamada, "Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler" dedi.

LÜBNAN ORDUSU GERİ ÇEKİLDİ İDDİASI

Öte yandan adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geriye çekildiğini iddia etti.

İSRAİL ASKERİ ARAÇLARI KARA SALDIRILARI İÇİN SINIRA GİDİYOR

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti. İsrail basını da kara harekatının başladığını duyurdu.

İSRAİL SINIRDAKİ 3 YERLEŞİM YERİNİ YASAK BÖLGE İLAN ETTİ

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan, Hizbullah'a ait uçaksavarların tutulduğu öne sürülen deponun başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yalnızca 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İSRAİL, LÜBNAN'DA FÜZE DEPOSU VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınındaki Hizbullah'a ait uçaksavar füze deposunu hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının son birkaç günde Hizbullah'ın hava savunma birimlerine ait olduğu iddia edilen başka tesisleri de hedef aldığını hatırlattı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

AB ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının Lübnan gündemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Borrell, gayriresmi formatta ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından Meksika'dan canlı bağlantı yaparak, Brüksel'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmasına "Bu, Lübnan için bir kader anı" ifadeleriyle başlayan Borrell, AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırma sebebinin Lübnan'daki durumun kötüleşmesi ve Lübnan devlet kurumlarının çökme riskiyle karşı karşıya bulunması olduğunu ifade etti. Borrell, " Avrupa Birliği, sürekli olarak diplomatik bir çözüm için kapıların açılması yönünde baskı yapmaktadır. Derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlandırılması, Lübnan'da bir cumhurbaşkanı seçilmesi, bir hükümet oluşturulması ve 701 sayılı (BM Güvenlik Konseyi) kararının tam olarak uygulanmasının sağlanması için çağrıda bulunuyoruz" dedi. Cuma gününden bu yana Beyrut ve Lübnan'ın tamamındaki saldırıların Hizbullah liderlerini hedef aldığını fakat can kayıplarına da neden olduğunu ifade eden Borrell, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu fakat bunu yaparken uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası askeri hukuku da göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

"1 MİLYON LÜBNANLI, ÜLKE İÇİ MÜLTECİ OLDU"

Lübnanlı yetkililere göre şimdiden 1 milyon kişinin ülke içinde mülteci konumuna düştüğünü ve Lübnanlıların zorlu hava koşullarına rağmen evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Borrell, ülkenin kuzeyine doğru büyük bir göç hareketi olduğunu ve bu durumun da insani yardıma olan ihtiyacı artırdığını ifade etti. Bölgede çatışmaların tırmanma riskinden büyük endişe duyduklarını vurgulayan Borrell, "Tüm tarafları, gerilimi azaltmak amacıyla itidalli davranmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin İsrail ve Hizbullah arasında acil ateşkes çağrısı yaptığını vurgulayan Borrell, "Artık silahlar susmalı ve diplomasi konuşmalıdır. Diplomasinin sesi, herkes tarafından duyulmalıdır. 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın İsrail topraklarına fırlattığı roket ve füzeler artık durmalıdır. Hem İsrail hem de Lübnan'ın egemenliği garanti altına alınmalıdır. Daha fazla askeri müdahale, durumu korkunç bir şekilde kötüleştirir ve bundan kaçınılması gerekiyor" dedi.