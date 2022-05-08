Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtları toplamaya başladı - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtları toplamaya başladı

08.05.2022 08:54
Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtları toplamaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 74. güne girilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin talebi doğrultusunda harekete geçildiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savaş suçu uygulandığına dair kanıtların peşine düşen DSÖ, 200 saldırının kayıtlara geçtiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kiev'de DSÖ'nün Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan ve DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanım Ghebreyesus tarafından yapılan basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

200 SALDIRI KAYITLARA GEÇTİ

Rusya'nın olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtların toplandığına dikkat çeken DSÖ yetkilileri, Rusya'nın henüz net bir şekilde sağlık merkezlerine saldırılardan sorumlu tutulmadığını fakat kuruluşun şu ana kadar ülkede hastane ve kliniklere 200 saldırıyı kayıtlara geçtiğini aktardı.

"BM SİSTEMİNE GÜVENİYORUZ"

Ryan, "Sağlık merkezlerine ve kurumlarına kasıtlı saldırı uluslararası insani yasaların ihlali demektir. Bu tür saldırılar her koşulda savaş suçu anlamına gelir. O saldırıları belgelemeye ve tanıklarla konuşmaya devam ediyor. BM sistemine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne güveniyoruz" dedi.

"UKRAYNA HALKINA BİR MESAJIM VAR, DSÖ SİZİN YANINIZDA"

Rusya, savaşın başladığı günden beri olası savaş suçları suçlamalarını kabul etmediklerini açıklamış ve sivillerin hedef alınmadığını duyurmuştu. Ghebreyesus ise, "Benim Ukrayna halkına bir mesajım var, DSÖ sizin yanınızda ve biz Rusya'nın bu savaşı bitirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" dedi.

SERT YAPTIRIMLAR YOK

DSÖ üyesi ülkeler Salı günü Rusya'nınsaldırıları sonrasında aralarında kurumun Moskova'daki bölge ofisinin kapatılması da dahil olmak üzere birçok kararın alınması üzerine bir araya gelecek. Reuters'a konuşan diplomatlar ise Rusya'nın BM yönetim kurulundan atılma ya da oy verme hakkının elinden alınması gibi sert yaptırımlar olmadığına dikkat çekti.

TASLAK METİNDE TÜRKİYE'NİN DE İMZASI VAR

Hafta içinde aralarında Türkiye, Fransa ve Almanya'nın da imzasının da olduğu ve ağırlıklı olarak AB diplomatları tarafından hazırlanan bir taslak metin DSÖ'nün Avrupa bölge ofisine gönderilmişti.

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Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtları toplamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçu uyguladığına yönelik kanıtları toplamaya başladı - Son Dakika
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