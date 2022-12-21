Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı

21.12.2022 16:39
Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı

Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait robot süpürge, evinde tuvalete giren kadının görüntülerini kaydetti. Görüntülerin Facebook'ta yayınlanmasının ardından teknoloji camiası ayağa kalktı, şirket yazılım firmasıyla olan sözleşmesini iptal etti.

Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robotun bir kadını evinde gizli şekilde görüntülemesi infiale neden oldu. İddialara göre robotun yeni çıkan serisinden alan kadın, temizli robotunun tuvalette durduğu sırada tuvalete girerek bir süre ihtiyacını giderdi.

ANBEAN KAYDETTİ

Kadının tuvalette olduğu sırada kayıtta olan robot süpürge, kadını çıplak bir şekilde ihtiyacını giderdiğini anları kayda aldı. Sonrasında bu görüntüler Facebook'ta paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından firmaya büyük tepki geldi.

Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı

TEPKİLERİN ARDINDAN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİLER

Şirkete yönelik tepkilerin büyümesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı Ördeğin kanalizasyon deliği başında acı acı viyakladığını görenler üzücü manzarayla karşılaştı Ördeğin kanalizasyon deliği başında acı acı viyakladığını görenler üzücü manzarayla karşılaştı

Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Rusya lideri Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden nükleer tehdit! Çok yakında savaş için konuşlandıracaklar
17:15 Hamile bıraktığı sevgilisinin küçük kızına tecavüz eden cani ikisini de öldürdü
17:09 Dünya Kupası kutlamasında Messi'yi kızdırmıştı! Nusret'i final maçına almayacaklarını açıkladılar
17:05 Türkiye ile ilişkilerinde normalleşmesinin konuşulduğu dönemde Suriye'den af kararı! Milyonlarca mülteci geri dönebilir
16:35 Teknoloji camiasını ayaklandıran olay! Robot süpürge tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı
16:30 Dünya Kupası finalinde göğüslerini açan Arjantinli iki kadının ünlü markaların reklam yüzü olduğu ortaya çıktı
16:10 İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! Zam oranını belirlenmesi için asgari ücretin açıklanması bekleniyor
16:00 Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var
15:53 Türk futbolunda tarihi an! Süper Lig hakem ataması kulüp başkanlarıyla birlikte yapıldı
15:22 Sinop'ta yanan geminin mürettebatı korku dolu anları anlattı: Karşıma çıkan bir kişinin her tarafı yanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 18:07:00. #1.12#
SON DAKİKA: Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement