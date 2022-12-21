Robot süpürge evinde tuvalete giren kadını çıplak şekilde kayda aldı, dünya teknoloji camiası ayaklandı

Dünyaca ünlü teknoloji firmasına ait robotun bir kadını evinde gizli şekilde görüntülemesi infiale neden oldu. İddialara göre robotun yeni çıkan serisinden alan kadın, temizli robotunun tuvalette durduğu sırada tuvalete girerek bir süre ihtiyacını giderdi.

ANBEAN KAYDETTİ

Kadının tuvalette olduğu sırada kayıtta olan robot süpürge, kadını çıplak bir şekilde ihtiyacını giderdiğini anları kayda aldı. Sonrasında bu görüntüler Facebook'ta paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından firmaya büyük tepki geldi.

TEPKİLERİN ARDINDAN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİLER

Şirkete yönelik tepkilerin büyümesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.