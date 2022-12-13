Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde zincirleri olan bir tavuk restoranında meydana gelen olay dünya basınında gündem oldu. Restorana yemek yemeye giden bir kadın ve yine kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Kendilerine sert cisim fırlatılan restoran çalışanları, tezgahın arkasından fırlayarak müşteriye doğru saldırıya geçtiler. İki tarafından arasında ciddi bir arbede yaşandı.
Bu sırada salondaki diğer müşteriler araya girdi. Duyarlı müşteriler hararetli kavga tutuşan iki tarafı güçlükle ayırıp sakinleştirilebildi.
Son Dakika › Dünya › Dünyaca ünlü zincir restoranda kadın müşteri ile çalışanlar birbirine girdi! Yaşanan kavga kameralara yansıdı - Son Dakika