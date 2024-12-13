Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markası, 38 kişinin kapağın açılması sırasında yaralanması üzerine zorunlu olarak yaklaşık 3 milyon ürünü geri çağırdı. Termosun dış yapısının hatalı tasarlandığı belirtiliyor.

13.12.2024 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü taşınabilir içecek markası Stanley'in başı dertte. Ünlü marka, termos kapaklarının beklenmedik şekilde açılarak yaralanmalara neden olması üzerine dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.

38 YANIK VAKASI

Şirket, arızalı olduğu belirlenen Stanley ve Trigger Action modelleriyle ilgili dünya çapında 91 şikayet aldığını, bunların 16'sının ABD'den geldiğini açıkladı. Şikayetlerde, termos kapaklarının kullanım sırasında yerinden çıktığı belirtilirken, yaşanan kazalar sonucunda 38 kişi yanık yarası aldı. Bu kişilerden 11'i tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), söz konusu termos modellerinin, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapakların gevşeyip çıkmasına neden olduğunu belirtti.

"KULLANMAYI BIRAKIN" UYARISI

Sözcü'de yer alan habere göre CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakması ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.

MARKANIN GEÇMİŞ SORUNLARI

Çin üretimi termoslar, çeşitli renk ve boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor ve kapakları, polipropilen adı verilen ısıya dayanıklı bir termoplastikten üretilmiş. Haziran 2016 ile Aralık 2024 arasında Walmart, Target ve Amazon gibi perakende devlerinde 20 ila 50 dolar arası fiyatlarla satışa sunulan bu modeller, özellikle Z kuşağı arasında popüler hale geldi.

Stanley, 1913'te kurulan köklü bir marka olsa da bu yılın başlarında bardaklarında az miktarda kurşun bulunduğunu kabul etmiş, bu durum çok sayıda dava açılmasına yol açmıştı. Açılan davalardan birinde, şirketin vakum contasının ana bileşenlerinden birinin kurşun olduğu konusunda tüketicileri uyarmadığı iddia edilmiş ve 70 milyon dolar tazminat talep edilmişti.

Sosyal Medya, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:06 Restoranlarda harcama limiti dönemi Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz Restoranlarda harcama limiti dönemi! Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
07:36 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
06:05 Duvara çarpan otomobil alev aldı 4 kişi yanarak can verdi Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi
01:46 ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama
14:15 Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı
14:09 Mourinho’nun başı büyük dertte: Fenerbahçe’de sol bek kalmadı Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
13:55 Kripto para borsası HTX’e Türkiye’den erişilemiyor: HTX kapandı mı Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?
13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:47 Toplu taşımada tek karta geçiliyor Toplu taşımada tek karta geçiliyor
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:39 Kylian Mbappe’nin ’’Tecavüz’’ davasında karar çıktı Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 09:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.