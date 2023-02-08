Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderen İtalya, kolilere Mevlana'nın sözlerini yazdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde can kaybı ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Dünyadan da Türkiye'ye yardım ekipleri geliyor. İtalya'da bu yardımları gönderenler arasında yer alıyor.

SAHRA HASTANESİ GÖNDERİYORLAR

İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarının faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

MEVLANA'NIN SÖZLERİNİ YAZDILAR

Ayrıca İtalya farklı yardımlar da gönderiyor. Bu yardımların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İtalya Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, Karanlığın ardında nice güneşler var." yazdı. Türkiye'de salgın zamanında İtalya'ya yardım gönderirken kolilerin üzerine aynı ifadeleri yazmıştı.