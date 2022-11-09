Doktorlar, "Durmalısın, ölüm tehliken var" diyor ama o dinlemiyor! Dünyanın en büyük dudaklı kadını, bir kez daha bıçak altına yatacak - Son Dakika
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Doktorlar, "Durmalısın, ölüm tehliken var" diyor ama o dinlemiyor! Dünyanın en büyük dudaklı kadını, bir kez daha bıçak altına yatacak

09.11.2022 16:25

Dünyanın en büyük dudaklı kadını olan 25 yaşındaki Andrea Ivanova, doktorların kendisine "Durmalısın, ölüm tehliken var" demesini göz ardı ederek bir kez daha estetik işlemi yaptıracağını söyledi.

"Dünyanın en büyük dudağına" sahip olma unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Andrea Ivanova, yeni atacağı adımla herkesi şaşkına uğrattı. Şu ana kadar 32 ameliyat geçiren ve dudağına dolgu bastıran genç kadın, doktorların kendisine uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük dudaklı kadını, korkunç bir deneme gerçekleştirecek

"ÖLÜM TEHLİKEN VAR DEDİL"

Andrea Ivanova, doktorların kendisine artık durması gerektiğini ve ölüm tehlikesine yönelik uyarı yaptığını anlattı. Ancak doktorları dinlemeyen Ivanova'nın son yaptığı açıklama da herkesi hayrete düşürdü.

Dünyanın en büyük dudaklı kadını, korkunç bir deneme gerçekleştirecek

REKOR DENEMESİ YAPACAK

Tüm riskleri göze aldığını belirten Andrea, dudak dolgusu açısından yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Arkadaşları onu bu inadından vazgeçirmeye çalışsa da şu ana kadar başarılı olmuş değiller.

Dünyanın en büyük dudaklı kadını, korkunç bir deneme gerçekleştirecek
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Doktorlar, 'Durmalısın, ölüm tehliken var' diyor ama o dinlemiyor! Dünyanın en büyük dudaklı kadını, bir kez daha bıçak altına yatacak - Son Dakika


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