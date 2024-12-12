Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı - Son Dakika
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Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı

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2024 yılının en iyi dünya mutfakları listesi belli oldu. Kullanıcılar ve yemek uzmanları tarafından yapılan oylamalar sonucu en iyi mutfak Yunanistan olurken Türkiye 6'ncı sırada yer aldı.

12.12.2024 09:25  Güncelleme: 09:51
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Ülkelerin mutfakları ve geleneksel yemekleri üzerine araştırma yapan TasteAtlas, 2024'ün en iyi dünya mutfakları listesini oluşturdu.

TÜRKİYE 6'NCI SIRADA YER ALDI

Site kullanıcıları ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylamalarını sağlayan anket sonucunda dünyanın en iyi mutfağı 4.60 puanla Yunanistan oldu. Yunanistan mutfağının en beğenilen ürünün "fıstık" olması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Türk mutfağı ise 4.50 puanla listeye altıncı sıradan dahil oldu. Mutfağımızın en beğenilen yemeği 4.9 puanla "kahvaltı" olurken onu Samsun pidesi, Tire köfte, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.

İşte dünyanın en iyi mutfakları listesi:

1- YUNANİSTAN MUTFAĞI: 4,60

2- İTALYA MUTFAĞI: 4,59

3- MEKSİKA MUTFAĞI: 4,52

4- İSPANYA MUTFAĞI: 4,50

5- PORTEKİZ MUTFAĞI: 4,50

6- TÜRKİYE MUTFAĞI: 4,50

7- HİNDİSTAN MUTFAĞI: 4,48

8- FRANSA MUTFAĞI: 4,48

9- JAPONYA MUTFAĞI: 4,47

10- ÇİN MUTFAĞI: 4,45

Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye\'nin sırası şaşırttı

Kültür Sanat, Yunanistan, Gastronomi, Seyahat, Türkiye, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Yavuz:
    domuz eti yiyenler ilk sıralarda 13 5 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    81 ilin 81 tane en meşhur olmak üzere,yanında da diğer seçenekleri de eklediğinizde dünyanın en iyi mutfağı Türkiye dir..Onlarca uygarlığın mirası bu bize,6. deyip te halt etmişler ... 14 2 Yanıtla
  • Aydın Efe:
    italya makarnadan başka yemek bildiği yok ikinci sırada. 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Hikayeee 6 0 Yanıtla
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