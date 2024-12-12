Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye\'nin sırası şaşırttı

Dünya

37 yıldır bu işi yapıyor ama tek bir şikayeti var

Ülkelerin mutfakları ve geleneksel yemekleri üzerine araştırma yapan TasteAtlas, 2024'ün en iyi dünya mutfakları listesini oluşturdu.

TÜRKİYE 6'NCI SIRADA YER ALDI

Site kullanıcıları ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylamalarını sağlayan anket sonucunda dünyanın en iyi mutfağı 4.60 puanla Yunanistan oldu. Yunanistan mutfağının en beğenilen ürünün "fıstık" olması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Türk mutfağı ise 4.50 puanla listeye altıncı sıradan dahil oldu. Mutfağımızın en beğenilen yemeği 4.9 puanla "kahvaltı" olurken onu Samsun pidesi, Tire köfte, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.

İşte dünyanın en iyi mutfakları listesi:

1- YUNANİSTAN MUTFAĞI: 4,60

2- İTALYA MUTFAĞI: 4,59

3- MEKSİKA MUTFAĞI: 4,52

4- İSPANYA MUTFAĞI: 4,50

5- PORTEKİZ MUTFAĞI: 4,50

6- TÜRKİYE MUTFAĞI: 4,50

7- HİNDİSTAN MUTFAĞI: 4,48

8- FRANSA MUTFAĞI: 4,48

9- JAPONYA MUTFAĞI: 4,47

10- ÇİN MUTFAĞI: 4,45